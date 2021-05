Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios declaró que se arrepiente de haber hecho ‘whitewashing’ en ‘Doctor Strange’.

En entrevista, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios reveló que en varias de las películas han hecho ‘whitewashing’ para adaptar personajes que eran estereotipos racistas.

En este sentido, Kevin Feige habló del caso del personaje Ancient One que interpretó Tilda Swinton para ‘Doctor Strange’.

Aseguró que nunca pensaron en reescribir el personaje y contratar a un actor asiático para que dejara de ser un estereotipo.

“Nosotros pensamos que éramos muy listos y estábamos a la vanguardia. No íbamos a hacer el cliché del viejo y arrugado hombre sabio. Fue una llamada de atención para decir ‘bien, espera un minuto ¿hay otra forma de resolver esta situación? ¿Hay alguna manera de no caer en clichés y elegir a un actor asiático? La respuesta a eso era, por su puesto, es así” Kevin Feige

La elección de Tilda Swinton en ‘Doctor Strange’ fue para no caer en estereotipos

Hace un tiempo, Scott Derrickson, director de ‘Doctor Strange’, aseguró que el fichaje de Tilda Swinton fue el menor de sus problemas.

De hecho, confesaron que en Marvel Studios habían pensado originalmente en una actriz asiática anciana para el papel.

Tilda Swinton como Ancient One en 'Doctor Strange' (Marvel Studios)

Ancient One (Marvel Comics)

Sin embargo, en la producción de ‘Doctor Strange’ con Scott Derrikson y Kevin Feige, sintieron que estaban cayendo en otro estereotipo.

“Se sintió que estábamos haciendo un estereotipo de la Dragon Lady (Dama Dragón), la mujer mística dominante con una agenda secreta. Los asiáticos han sido víctimas de ‘whitewashing’ y estereotipados por el cine americano por más de un siglo y la gente debería estar enojada o nada va a cambiar. Lo que hice fue el menor de los males, pero eso no quita que fue algo malo” Scott Derrickson, director de ‘Doctor Strange’

Las declaraciones de Kevin Feige llegan para la nueva edición de ‘Men’s Health’ para la promoción de ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’.

Con información de Men’s Health.