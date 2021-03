'Black Widow' confirma fecha y estreno exclusivo en cines

Bob Chapek, CEO de Disney, confirmó que la película tendrá un estreno tradicional en mayo de 2021.

Luego de muchos rumores, Bob Chapek, CEO de Disney, confirmó que la próxima película de Marvel Studios, 'Black Widow', mantendrá su fecha de estreno para el próximo 7 de mayo y será una exclusiva de las salas de cine de todo el mundo, donde la pandemia lo permita.

Con esto se derrumban las versiones que 'Black Widow' tendría un tratamiento similar a 'Mulán', con un estreno directo a Disney+, o 'Raya y el Último Dragón', que fue lanzada en formato híbrido, es decir, en streaming y cine.

Asimismo, Chapek afirmó que no habrá más retrasos para el filme, lo que significa que no importa lo que pase en los próximos dos meses, la película "sí o sí" será liberada a nivel mundial en la fecha señalada, incluso si esto significa una recaudación menor a la esperada.

'Black Widow' retrasó un año su estreno

Pensada originalmente como la película que iniciaría la Fase 4 del MCU, 'Black Widow' tuvo que retrasar su estreno un año exacto, pues iba a ser lanzada en mayo del 2020; no obstante, la pandemia de Covid-19, que provocó el cierre masivo de cines en todo el mundo.

Aunque Disney se mantuvo optimista poniendo a 'Black Widow' como un estreno de verano y luego de otoño en 2020; finalmente decidieron mandar la película hasta el 2021. Sin embargo, varios reportes indicaban que se jugó con la idea de lanzarla en formato digital para no atrasar más los planes de la empresa.

Mover la fecha de estreno provocó que se tuviera que reajustar todo el calendario del MCU, moviendo las fechas de 'The Eternals', 'Spider-Man: No Way Home', 'Doctor Strange in the Universe of Madness', entre muchas otras.

Asimismo afectó a la series de la franquicia, pues 'The Falcon and the Winter Soldier' debía de ser el primer show liberado en Disney+; pero dada su conexión con 'Black Widow' y que su filmación también se vio afectada por la pandemia, 'WandaVision' tuvo que ser lanzada en su lugar.

Con información de Deadline.