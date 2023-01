Por medio de sus redes sociales Konnichiwa! dio a conocer el estreno en México del anime Kaguya-sama: La película (Kaguya-sama: Love Is War -The First Kiss That Never Ends-).

Kaguya-sama: La película es una continuación directa de la serie Kaguya-sama: Love is War, que se estrenará en 2022 con bastante éxito en diversos territorios, incluido México.

El filme tendrá un estreno nacional como una exclusiva de Cinépolis el próximo 10 de febrero de 2023 , esto para aprovechar al fin de semana previo al Día de San Valentín, por la temática de la obra.

Para hacer todo oficial, Konnichiwa! lanzó el tráiler localizado de la película, con subtítulos en español, no se ha mencionado si habrá versión doblada; pero los fans esperan que así sea.

¿Cuándo es la preventa de Kaguya-sama: La película en Cinépolis?

La preventa de Kaguya-sama: La película comenzará el próximo 24 de enero en Cinépolis . La cinta se exhibirá en alrededor de 100 cines del país; aunque aún no se dan a conocer la sedes.

No obstante, es posible que veamos Kaguya-sama: La película en las salas principales de Cinépolis, tomando en cuenta cómo ha sido la distribución de películas de anime en tiempos recientes.

Asimismo, no se dieron detalles del precio de las entradas ni si habrá algún coleccionable; tomando como referencia estrenos anteriores, es posible que el boleto esté en unos 100 pesos como máximo.

Se espera que el lunes 23 o el mismo martes 24 de enero se den todos los detalles al respecto.

Kaguya-sama: La película (A-1 Pictures)

¿De qué trata Kaguya-sama: La película?

Kaguya-sama: La película empieza después de que Shirogane y Shinomiya por fin confesaron sus sentimientos en el festival escolar y se dieron su primer beso.

Sin embargo, esto no fue suficiente, pues no tienen claro cómo continuar con su relación, dejando todo a la libre interpretación de cada uno; lo cual no mejora con una Kaguya que se ha tornado bastante fría con los demás.

Las cosas en Kaguya-sama: La película se complican cuando se va acercando la Navidad, época dedicada a los enamorados en Japón, siendo este el máximo reto para esta extraña pareja de adolescentes.

No se sabe si está película será la conclusión del anime o habrá otra temporada, pues el manga que adapta se sigue publicando en Japón.

Kaguya-sama: La película (A-1 Pictures)

Con información de Konnichiwa!