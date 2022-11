Será en 2023 cuando la segunda temporada del anime In Another World With My Smartphone se estrene en Crunchyroll por lo que te contamos de qué tratará.

Uno de los animes sensación en la plataforma de Crunchyroll es sin duda es In Another World With My Smartphone por lo que los fans ya esperan con ansias el estreno de la parte 2.

Esto debido a que han esperado 5 años para la continuación de la historia de In Another World With My Smartphone.

Temporada 2 del anime que llegará a Crunchyroll durante la primavera de 2023, por lo que veremos cosas nuevas como tres nuevos miembros al elenco, así como muchas más aventuras.

In Another World With My Smartphone, el anime de Crunchyroll (Crunchyroll )

¿De qué trata In Another World With My Smartphone, el anime de Crunchyroll que estrenará segunda temporada en 2023?

In Another World With My Smartphone es un anime de Crunchyroll que se basa en la serie escrita por Patora Fuyuhara e ilustrada por Eiji Usatsuka.

Por lo que su trama se desarrolla en torno a un joven de 15 años de nombre Touya Mochizuki, pero que muere por un error de Dios.

Luego de que Touya Mochizuki muere tras caerle un rayo que se le escapó a Dios, esto le propondrá al joven reencarnar en otra vida, pues Dios se siente apenado de haberlo matado por accidente.

Por lo que para reencarnar, Touya Mochizuki no podrá hacerlo en la vida que conoce, a lo que Dios lo resucitará en otra vida paralela; en un “mundo lleno de magia y de espadas”.

Aunque no será todo lo que Dios compensará, ya que también tendrá mejoras físicas, así como Touya Mochizuki podrá conservar su celular con conexión a Internet de su planeta natal.

Lo que llevará a Touya Mochizuki a vivir una nueva vida con sus nueve esposas, luchando en misiones y acabando con batallas y disputas; y viendo la de antes desde su celular.

In Another World With My Smartphone, el anime de Crunchyroll (Crunchyroll )

Reparto de In Another World With My Smartphone, el anime de Crunchyroll

Para la segunda temporada de Another World With My Smartphone, el anime de Crunchyroll se tendrán tres nuevos personajes principales.

Esto de acuerdo al seguimiento de la historia, ya que In Another World With My Smartphone en su temporada 1 adaptó los primeros tres volúmenes de la novela y tuvo 12 episodios.

Por lo que para la segunda temporada de In Another World With My Smartphone seguiría el ritmo en el que quedó y estaría basado en los volúmenes 4-7 con 12 episodios.

Por lo que el reparto del anime de Crunchyroll: In Another World With My Smartphone es:

Katsumi Fukuhara como la voz de Touya Mochizuki.

Marika Kōno como la voz de Yumina Urnea Belfast.

Maaya Uchida como la voz de Elze Silhoueska.

Yui Fukuo como la voz de Linze Silhoueska.

Chinatsu Akasaki como la voz de Yae Kokonoe.

Nanami Yamashita como la voz de Sushie Urnea Ortlinde.

Sumire Uesaka como la voz de Leen.

Mientras que los nuevos personajes en In Another World With My Smartphone serán:

Miyu Takagi como la voz de Lucia Rea Regulus.

Yū Serizawa como la voz de Hildegard Minas Lestia.

Miyu Kubota como la voz de Sakura.