Julián Hernández, director de cine ganador en el Festival Internacional de Cine de Berlín, afirmó en redes sociales que los Premios Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) están amañados.

La edición 65 de los Premios Ariel se llevará a cabo el 9 de septiembre de 2023 en el Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco. Para la premiación se inscribieron 130 películas mexicanas y 9 iberoamericanas, entre otro tipo de producciones.

En la categoría de Mejor Película compiten:

Sin embargo, el director Julián Hernández aseguró que la inscripción de Alejandro González Iñárritu “fue ilegal y corrupta” y que los Premios Ariel están amañados.

Julián Hernández explicó que durante años inscribió todas sus películas a los Premios Ariel, además detalló parte del proceso de votación para elegir a las películas ganadoras de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Supe entonces que el comité no las veía completas, a veces 5 o 10 minutos y a la que sigue”.

- ¿Por qué no inscribes tus películas?

“Durante muchos años lo desee, inscribí todas mis películas con la firme esperanza de que algo ocurriría. Nada pasó. ¿Las verán? me preguntaba. Un día una miembro emérita me dijo:

En ese sentido, habló de su propia experiencia como parte del jurado de la AMACC:

Al menos pude inducir el voto de les “es que no tengo tiempo de ver tantas películas”.

- ¿Ya votaste Juliancito? ¿Cuál esta buena? Pero él es un pesado, no. Bueno, voy a votar por esa.

“Algún tiempo después, aprovechando las nominaciones de la primera película, me inscribí para participar. Miré todas y cada una de las inscritas, hice anotaciones y voté. Durante 3 o 4 años recibí telefonazos de última hora:

Sin embargo, después llegó a la conclusión de que no volvería a participar ya que la votación no es rigurosa:

“Con el tiempo me di cuenta que no servía de nada ser riguroso si acababan votando en masa por los amigos o la película en la que trabajé o el corto de alguien muy simpático. Así que decidí no volver a participar".

Julián Hernández