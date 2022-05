Tras la salida de Jon Watts de la directiva de ‘Los 4 Fantásticos’, el rumor de que Bryce Dallas Howard pueda dirigir y protagonizar la película para el UCM son cada vez más fuertes. Esta nota contiene spoilers.

‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ ya se ha estrenado y ha sentado las bases para lo que se viene en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), especialmente para ‘Los 4 Fantásticos’ y los ‘X-Men’.

Especialmente tras la aparición de John Krasinski como Reed Richards, algo que ha emocionado a los fans pues es casi un hecho que sea él quien protagonice ‘Los 4 Fantásticos’.

Y aunque los fans también han puesto sobre la mesa a Emily Blunt, actriz y también esposa de Krasinski como Sue Storm, los rumores han apuntado a Bryce Dallas Howard.

Sin embargo, Bryce Dallas Howard no solamente podría ser la nueva Sue Storm o la Mujer Invisible para ‘Los 4 Fantásticos’, sino que también podría dirigirla.

Bryce Dallas Howard ya ha dirigido episodios de ‘The Mandalorian’ y ‘The Book of Boba Fett’

El nombre de Bryce Dallas Howard ha estado sonando para que pueda dirigir y protagonizar la película de ‘Los 4 Fantásticos’ en el UCM.

Esto especialmente luego de que Bryce Dallas Howard dirigiera capítulos de ‘T he Mandalorian’ y ‘The Boook of Boba Fett’ , dos de las series más populares de Star Wars y los cuales por cierto fueron muy alabados.

Tanto que en redes sociales pedían que Bryce Dallas Howard dirigiera una serie completa de Star Wars o la tercera temporada de ‘The Mandalorian’.

De acuerdo al portal Geekosity , Bryce Dallas Howard es uno de los nombres que suenan fuerte dentro de las oficinas de Marvel para también ser Sue Storm, esposa de Reed Richards que ahora interpreta John Krasinski.

Por lo que el nombre de Bryce Dallas Howard para dirigir ‘Los 4 Fantásticos’ no suena mal, al igual que el interpretar a Sue Storm pues la carrera actoral de Dallas Howard es bastante amplia.

Habrá que esperar hasta una confirmación por parte de Bryce Dallas Howard o Marvel para saber qué rumbo tomará ‘Los 4 Fantásticos’, una de las películas que sin duda el público ya espera ver.