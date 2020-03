Los 4 Fantásticos podrían aparecer en 'Capitana Marvel 2'

De acuerdo con reportes, Marvel tendría pensado introducir a Los 4 Fantásticos en 'Capitana Marvel 2', como parte de una escena especial.

Una de las cosas que muchos fans de Marvel esperan, es la llegada de Los 4 Fantásticos al MCU, como parte de la nueva oleada de héroes que se sumarían al proyecto, tras la compra de Fox por parte de Disney. De acuerdo con varios reportes, esto podría suceder en 'Capitana Marvel 2'.

4 Fantásticos Marvel

Según We Got This Covered, que tiene buen tino con este tipo de información; Reed Richards y compañía serían presentados en la escena post-créditos de la segunda aventura de Carol Danvers; dando por sentado la existencia de estos en ese universo.

Hay que señalar que no se presentarían como tal, simplemente se daría una secuencia en el reino cuántico donde aparecería el rostros de la familia de héroes; lo que quiere decir que también se conocería la identidad de actores y actrices que interpretarían a los personajes.

El MCU apelaría al multiverso en sus próximas fases

Algo que se ha venido señalando desde hace tiempo es que las siguientes fases del MCU apelarían al multiverso, con el fin de darle variedad a sus historias, muestra de ello es 'Doctor Strange In the Multiverse of Madness'.

Esto también serviría para explicar el origen o introducir a nuevos personajes al proyecto, como es el caso de los X-Men y Los 4 Fantásticos, mismo que son conocidos por todo mundo; pero que no habían hecho su aparición por cuestiones de derechos.

Fantastic 4 FOX/Disney

El reino cuántico, presentado en 'Ant-Man', sería clave para todo esto, pues se ha mencionado que es la entrada a nuevas realidades; no hay que olvidar que en 'Endgame' fue la puerta para el viaje en el tiempo de los Vengadores.

Por el momento, hay que tomar todo con pinzas, pues ni siquiera está confirmada la segunda parte de 'Capitana Marvel'; con la crisis del coronavirus en pleno y afectando a la industria del cine, es posible que varios de los planes puedan cambiar en el futuro próximo.

Con información de We Got This Covered.