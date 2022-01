J.K. Rowling aparecerá en reencuentro de ‘Harry Potter’ de esta especial manera

La escritora Joanne Rowling, mejor conocida como J.K. Rowling sí aparecerá en el reencuentro de ‘Harry Potter’ de esta especial manera.

Recordemos que en noviembre se reveló que J.K Rowling no sería parte de ‘Harry Potter: Return to Hogwarts’.

Asimismo, a pocas horas del estreno del esperado reencuentro de ‘Harry Potter’, se develó que J.K. Rowling fue quien rechazó participar en el especial.

HBO Max sí contempló a la escritora para ser parte de ‘Return To Hogwarts’.

Otorgan premio PEN de Literatura a J.K Rowling

Sin embargo, J.K. Rowling prefirió no formar parte del especial de ' Harry Potter’.

Según afirmó una fuente anónima, la decisión de J.K. Rowling para no ser parte del elenco en el especial ‘Return To Hogwarts’, no se debe a las polémicas declaraciones transfóbicas de la escritora.

La especial forma en la que J.K. Rowling aparecerá en reencuentro de ‘Harry Potter’

Al tratarse de la escritora de la saga ‘Harry Potter’, es imposible que los actores no mencionen a J.K. Rowling.

Según informó el diario británico The Independent, J.K. Rowling será el foco de la conversación.

J.K Rowling (AP)

Tal como aseguró el medio, el reencuentro de ‘Harry Potter’ se centrará en la escritora, pues, es la responsable de una de las historias más exitosas a nivel global.

Asimismo, la escritora logró fomentar la lectura entre billones de niños, quienes se sumergieron el fascinante cuento mágico sobre la vida de ‘Harry Potter’.

Aunado a esto, como ya se había informado, J.K. Rowling, aparecerá a través de imágenes de archivo.

Aunque, sin duda, será mencionada con la gran relevancia que merece.

J.K. Rowling (EFE)

El esperado reencuentro se transmitirá este sábado a través de la plataforma de entretenimiento HBO Max.

Además Daniel Radcliffe, Rupert Grintt y Emma Watson, el especial de Harry Potter reunirá a los directores de las de cintas: Chris Columbus, el mexicano Alfonso Cuarón, Mike Newell y David Yates.

Esta celebración es una de las más importantes para los fans de Harry Potter, pues no solo se trata de un aniversario más.

‘Harry Potter’ celebra 20 años de magia, por lo que, este especial será lanzado pensando en sus fanáticos.

Mientras tanto, los internautas continúan a la expectativa de nuevas noticias sobre ‘Harry Potter: Return to Hogwarts’, a solo unas horas de su liberación.