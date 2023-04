Jar Jar Binks está regresando de alguna manera a Star Wars, esto a través de Ahmed Best, te contamos lo que sabemos.

La recién estrenada nueva temporada de The Mandalorian ha venido cargada con una gran sorpresa que tiene que ver con el personaje de Jar Jar Binks y el actor Ahmed Best -de 49 años de edad-.

Pues tras 24 años de que Ahmed Best sufriera un acoso desmedido del fandom tóxico tras interpretar a Jar Jar Binks, el actor de Star Wars está de regreso y triunfando.

Tras un mal episodio de su carrera, en el cual Ahmed Best sufrió ataques tras interpretar a Jar Jar Binks, personaje salido por primera vez de Star Wars: episodio 1 - La amenaza fantasma en 1999; y el cual no fue bien recibido en ese entonces.

Hoy las cosas para el actor Ahmed Best son distintas, por lo que deja atrás a Jar Jar Binks para regresar a Star Wars como maestro jedi.

Luego de que en el episodio 4 de la temporada 3 de The Mandalorian nos permitió ver a Ahmed Best como el maestro jedi Kelleran Beq.

Regreso de Ahmed Best el cual fue más que espectacular, pues en su papel del maestro jedi Kelleran Beq, el actor es el responsable de rescatar a Grogu del Templo Jedi, esto en flash back que sitúan el momento unas tres décadas antes de los eventos de The Mandalorian.

Con este regreso de Ahmed Best, su primer personaje el de Jar Jar Binks del universo de Star Wars, ha quedado a un lado, pero no fuera de él.

Sin embargo, sin duda para los fans de verdad de Star Wars, el ver el regreso de Ahmed Best fue sorpresivo y aplaudible, dejando atrás el odio que alguna vez lo rodeó por él y a Jar Jar Binks.

Sin duda el regreso de Ahmed Best a Star Wars lo ha redimido de una manera más que grande, sin embargo pese a celebrar este momento, el actor confesó que no fue fácil decir si.

“Honestamente, tuve que pensarlo. He estado en el mundo de Star Wars durante mucho tiempo y mi historia es una montaña rusa de emociones. Así que volver a Star Wars no fue una decisión fácil para mí. No era algo a lo que podría haber dicho que sí de inmediato. Tuve que meditarlo un poco”

Pese a esto, el actor Ahmed Best dijo haberse sentido emocionado al recibir la invitación para regresar a Stars Wars, pues pese al odio que recibió por Jar Jar Binks esta historia de las galaxia significa mucho para él.

“Quiero decir, estaba emocionado. No creo que la gente realmente entienda cuánto me importa Star Wars. Es decir, hasta qué punto me importa de verdad. De verdad, me preocupo por la narración, por la mitología, por los fans. Realmente quiero que Star Wars cumpla, y si me convierto en un obstáculo para eso, entonces no debería estar en esta saga. No quiero ser más grande que la historia. No quiero ser más grande que la mitología. Quiero contribuir, quiero sumar. Así que me tome un minuto pensarlo”

Ahmed Best