James Cameron podría no dirigir Avatar 4 y 5

El director James Cameron ha hecho una reveladora declaración sobre el futuro de Avatar 4 y 5, al decir que podría no dirigir las siguientes películas de su ambiciosa saga.

Pese a que James Cameron tardó 13 años en realizar la segunda entrega de Avatar, secuela que se estrenará el próximo 16 de diciembre de 2022, al parecer el director ya no continuará llevando la batuta de las siguientes películas.

Pese a que Avatar 2 se perfila para ser la película más taquillera del 2022, su director James Cameron tiene planes en otros proyectos por lo que dejaría de dirigir Avatar 4 y 5.

En declaraciones para la revista especializada en cine Empire, el director James Cameron dejó entrever que Avatar no está entre sus planes a futuro.

Pues resulta ser que el director James Cameron se dijo interesado en seguir con otros proyectos, por lo que reveló que considera la posibilidad de delegar la dirección de Avatar 4 y 5 en manos de otro experto.

“Las películas de ‘Avatar’ requieren de una atención completa, y también estoy desarrollando otras cosas que me resultan emocionantes. Por eso creo que con el tiempo, no sé si tras la tercera o la cuarta, querré pasar el relevo a un director en el que confíe para que se haga cargo y de esta forma poder centrarme en otras cosas que me interesan. O tal vez no. No sé”.

James Cameron