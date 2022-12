La reestructuración en DC Studios sigue y esta vez se ha informado que Henry Cavill no será Superman en la nueva película de James Gunn y demás proyectos del Hombre de Acero.

Esto fue dado a conocer por James Gunn en su cuenta de Twitter, donde soltó la bomba, que ha puesto triste a todos los seguidores de Henrry Cavill, quienes se habían encariñado con su papel de Superman.

Por medio de un hilo, James Gunn, informó que junto con Peter Safran, su colíder creativo en DC Studios, una “pizarra de DC lista para usar y compartir información emocionante” sobre su primeros proyectos que arrancarán principios del 2023.

Henry Cavill ya no era Superman porque su nombre estaba en “la lista negra”

James Gunn dice que Superman es prioridad para DC, pero no reveló si continuará Henry Cavill

Dentro de esos anuncios, el director de Guardianes de la Galaxia mencionó a Superman personaje que tendrá un rumbo distinto sin la actuación de Henry Cavill. Al respecto dijo:

Entre los que están en la lista está Superman. En las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill

A pesar de todo, James Gunn aseguró que tuvo una gran reunión con Henry Cavill, donde hablaron sobre la posibilidad de colaborar junto en un futuro.

Dejando así una pequeña puerta abierta para que más adelante Henry Cavill vuelva a DC Studios aunque no se sabe para qué proyecto.

Dicho anuncio ha generado bastante ruido en redes sociales por parte de algunos seguidores de Henry Cavill que han cuestionado la decisión de James Gunn y Peter Safran.

Tuit de James Gunn anunciando que Henry Cavill no será más Superman (@JamesGunn / Twitter)

Otra de las cosas que informó James Gunn con respecto a Superman es que él mismo está trabajando en el guión de la película del Hombre de Acero.

En su hilo de Twitter, James Gunn mencionó que no se tratará de una historia de origen la nueva cinta de Superman y que aún le buscan director.

A través de su cuenta de Instagram, Henrry Cavill también confirmó que ya no sería Superman, a pesar de que se anunció su regreso en octubre pasado.

El actor dio un mensaje explicando que dejaba el manto del superhéroe del planeta Krypton y que respetaba el cambio que harán James Gunn y Peter Safran.

Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia, para todo el mundo. Después de todo, no regresaré como Superman. Luego de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre... esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida.

El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas.

Henry Cavill