A The Flash no le está yendo muy bien en su estreno y los reportes que salen de su producción no ayudan, como el que habla sobre la aparición del Superman de Henry Cavill.

En un artículo de The Hollywood Reporter, se menciona todo lo que sucedió alrededor de The Flash con los cambios en el mando de las películas de DC.

El filme grabó 3 finales diferentes, uno ordenado por Walter Hamada, otro por Michael De Luca y Pamela Abdy, y finalmente el de James Gunn y Peter Safran.

Era el segundo final, el de Michael De Luca y Pamela Abdy, el que iba a mostrar nuevamente a Henry Cavill en su papel de Superman.

Henry Cavill como Superman (Warner Bros.)

¿Cómo era la aparición de Henry Cavill en The Flash?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Henry Cavill interpretando a Superman, se reuniría con Barry Allen tras ordenarse la liberación de Henry Allen en The Flash.

No sólo eso. En la escena, Henry Cavill estaría al lado de Sasha Calle, siendo la reunión de Superman y Supergirl para una posible futura película de la familia.

Aún más, la Mujer Maravilla de Gal Gadot también iría a felicitar a Barry, lo mismo que el Batman de Michael Keaton; dejando todo para un soft reboot de la franquicia.

Al final sabemos que nada de esto pasó, y en su lugar tuvimos la aparición de George Clooney, repitiendo como Bruce Wayne tras el desastre de Batman y Robin en los 90.

Henry Cavill como Superman (Warner Bros Pictures )

¿Quién ordenó quitar al Superman de Henry Cavill de The Flash?

Si bien ya todo estaba listo para que esta versión de The Flash con Henry Cavill fuera liberada, James Gunn y Peter Safran fueron los que ordenaron que se eliminara la escena.

El reporte menciona que al ser nombrados como jefes de DC, James Gunn y Peter Safran pensaron que no era buena idea mantener a Henry Cavill como Superman.

Recordemos que tras la llegada de estos, se dio el despido y cancelación masiva de proyectos ligados al SnyderVerse o el HamadaVerse, en favor de un reinicio total.

Pues el dúo de productores tampoco estuvo de acuerdo con el final que proponía Hamada, con Michael Keaton y Sasha Calle manteniendo sus papeles de Batman y Supergirl.

James Gunn y Henry Cavill

Con información de The Hollywood Reporter