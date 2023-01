Guillermo del Toro hará una nueva película animada, después de triunfar con Pinocchio. Se trata de The Buried Giant, producción que recurrirá nuevamente al stop-motion.

La labor cinematográfica de Guillermo del Toro parece no detenerse, ya que el director mexicano, ha declarado que está preparando otro largometraje.

En una entrevista para el diario británico The Telegraph, Guillermo del Toro reveló algunos detalles de su siguiente filme, que será una adaptación libre como su conmovedor Pinocchio.

De acuerdo con Guillermo del Toro, The Buried Giant (El gigante enterrado), su siguiente proyecto fílmico tras presentar Pinocchio, se inspirará en el texto homónimo de Kazuo Ishiguro.

Escritor de británico de origen japonés que en 2017 fue reconocido con el Premio Nobel, y que ahora su obra será llevada a la pantalla grande de la mano de la lente de Guillermo del Toro.

Al ser cuestionado sobre la historia de The Buried Giant, Guillermo del Toro declaró esto:

“La trama abarca el viaje de Axl y Beatrice, una pareja que emprende una travesía para encontrar a su hijo, al que no han visto desde hace tiempo y, de hecho, no recuerdan muy bien. A medida que la historia avanza en su viaje, descubrimos que en realidad hay muchas cosas que los protagonistas, y otros personajes que conocen, no recuerdan”

Guillermo del Toro sobre The Buried Giant