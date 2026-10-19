Guillermo del Toro, de 62 años de edad, rompió en llanto en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) donde exhibió su película El laberinto del fauno que cumplió su 20 aniversario.

El director mexicano se mostró vulnerable ante el público durante su conferencia de prensa, en la que expresó su dolor porque desde su perspectiva las generaciones pasadas fallaron en proteger el futuro de los jóvenes.

Lo que pasa es que como generación me duele muchísimo ver que una, dos o tres generaciones le fallaron completamente a esta generación. Se entrega a la generación que viene un mundo en ruinas, moral, social, espiritualmente, desintegrado el tejido, que alguna vez nos permitió articular una fábula, o una parábola. Creo que si podemos decirle a los jóvenes ‘lo siento’, con amor, puede funcionar. Guillermo del Toro, director mexicano

En el evento del FICM, Guillermo del Toro recibió la Medalla de Plata de la Filmoteca de la UNAM en reconocimiento a su trayectoria artística.

“Le fallamos a esta generación”: Guillermo del Toro rompe en llanto en el FICM (Especial)

Guillermo del Toro cuestiona cinismo en la cultura contemporánea

En su presentación en el FICM, Guillermo del Toro también criticó el cinismo imperante que hay en la cultura contemporánea y el escepticismo que ahoga las iniciativas colectivas.

El director de Cronos defendió la empatía, la unión y la esperanza contra el panorama que existe hoy en día.

Es más fácil parecer inteligente siendo un hijo de la chingada, que un solidario; es mucho más fácil parecer inteligente siendo un escéptico cabrón, que un creyente que quiere sostener una fe en que podemos unirnos. Los que creemos eso parecemos ingenuos, y los que quieren simplemente continuar el eco de sorna, el eco del escepticismo, el eco de la regurgitación de lo terrible, parecen en momentos más inteligentes, parece mucho más fácil adherirse al pesimismo, que a un pedacito de esperanza. Guillermo del Toro, director mexicano

Guillermo del Toro, cineasta. (ALLISON DINNER / EFE)

Acompañado por parte del equipo de El Laberinto del fauno —como la actriz Ivana Baquero, el cinefotógrafo Guillermo Navarro y la productora Bertha Navarro—, Del Toro comparó la angustia de la posguerra que exhibe en su cinta de 2006 con el mundo actual y las crisis sociales que se viven.

“Creo que el Laberinto es un momento de un espasmo. Yo nunca pensé que todo lo que se había ganado de alguna forma, se iba a volver a perder, como está ahorita. El lugar donde nos encontramos como especie, como situación social...Rebasa la posibilidad de entenderlo en aquel entonces. Pero la tristeza, la desesperación de entonces, la reconozco ahorita. Guillermo del Toro, director mexicano

Guillermo del Toro muestra empatía ante la escasez del agua que hay en Jalisco

En la conferencia del FICM, Guillermo del Toro igualmente se pronunció sobre la escasez del agua que hay en Jalisco.

Ante los cuestionamientos de una joven tocó el tema, Del Toro respaldó las manifestaciones ocurridas y calificó de “urgente e insostenible” que los ciudadanos deban protestar por el servicio.