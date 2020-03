Jason Momoa podría ser Kratos en la película de 'God of War'

'God of War' sería la siguiente película de videojuegos en entrar a producción; se estaría buscando a Jason Momoa para el papel de Kratos.

Después de varios años con adaptaciones de calidad dudosa, las películas y series de videojuegos han tenido un repunte; por ello las productoras estarían buscando nuevas licencias para explotar, una de estas sería 'God of War', que podría tener a Jason Momoa como Kratos.

Kratos Sony

'We Got This Covered' señala que Universal Pictures tiene la intención de hacer un filme de la saga de PlayStation, teniendo en mente al actual Aquaman como el protagonista de la historia, debido a sus capacidades histriónicas y parecido físico con el espartano de videojuegos.

Por el momento, todo está en fase de planeación, la cual se desarrolla de manera lenta debido al paro de actividades en la industria cinematográfica por el coronavirus; así los acercamientos con Momoa no se darían hasta que la crisis se logre estabilizar.

Jason Momoa declaró que le gustaría ser Kratos

Ante la noticia de la posible llegada de Jason Momoa a la película de 'God of War' en el papel de Kratos, muchos fans han sacado a relucir una entrevista de 2017, donde el actor declaró que le gustaría hacer el papel del general espartano en un filme.

Habrá que ver cómo se desarrolla todo, pues en estos momentos parece un poco difícil que se dé esta unión, no sólo por la mencionada crisis en la industria del entretenimiento derivada del coronavirus; también por otras dos cuestiones a tomar en cuenta.

Jason Momoa Jordan Strauss/Invision/AP

Para empezar, Momoa actualmente está comprometido con Warner Bros. para dos películas más interpretando a Aquaman; de hecho, la segunda parte de la saga se filmaría a finales del 2020 o principios del 2021, con un estreno planeado para el 2022.

En segunda, la licencia de 'God of War' le pertenece a Sony, misma que ya tiene su división dedicada a la producción de películas y series de videojuegos, que ahora está enfocada en la serie de 'The Last of Us'; no hay detalles de que estén trabajando en un filme del espartano.

Con información de We Got This Covered.