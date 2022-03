Ganadores del Oscar 2022: Pronósticos y favoritos de las principales categorías de películas

El Oscar 2022 ha causado expectación por las producciones que concursan por una estatuilla dorada en sus principales categorías al punto de que hay pronósticos y favoritos para cada una de ellas.

Casas de apuestas, público cinéfilo y crítica especializada ya comenzaron a señalar cuáles son las películas que deben ser reconocidos por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Para esta edición 94 de los Oscar, “El poder del perro” y “West Side Story” parten como amplias favoritas en lo pronósticos para ganar varios premios en las principales categorías.

Habrá que esperar a ver si esta películas mantienen la tendencia y consiguen ser reconocidas por la Academia.

Recordemos que con los premios Oscar 2022 nada está escrito y se pueden dar grandes sorpresas en la ceremonia de premiación.

Premios Oscar (STEFANI REYNOLDS / AFP)

Oscar 2022: Pronósticos y favoritos para la categoría “Mejor película”

Para este año, la categoría principal del Oscar 2022 cuenta con una dura lucha entre “El Poder del Perro” y ‘West Side Story’.

No obstante, parece ser que la cinta estelarizada por Benedict Cumberbatch podría alzarse con la gloria del Oscar.

Benedict Cumberbatch en su papel de Phil Burbank (Netflix)

Oscar 2022: Pronósticos y favoritos para la categoría “Mejor director”

Jane Campion y su regreso a la dirección con “El Poder del Perro” tendría casi asegurado el Oscar 2022 como “Mejor director” para este año.

En la categoría Mejor Director ella es la directora favorita para ganar el Oscar 2022.

Steven Spielberg y Paul Thomas Anderson se quedarían en la raya, aunque hayan rendido homenaje a Hollywood y su industria con sus películas.

Jane Campion, directora de 'El Poder del Perro' (Jordan Strauss/Invision/AP / Jordan Strauss/Invision/AP)

Oscar 2022: Pronósticos y favoritos para la categoría “Mejor actor”

Los pronósticos para la categoría de “Mejor actor” en el Oscar 2022 apuntan a que Benedict Cumberbatch será el ganador por su papel en “El Poder del Perro”.

Sin embargo, uno de los favoritos del público también es Andrew Garfield, quien ha tenido una actuación soberbia en ‘Tick, Tick... Boom!’

El actor que pudiera robarle el Oscar en esta categoría es Will Smith. ‘King Richard’ es una de esas historias que le gustan mucho a la Academia.

Will Smith en la película 'King Richard' (Tomada de video)

Oscar 2022: Pronósticos y favoritos para la categoría “Mejor actriz”

La categoría de ‘Mejor actriz’ también cuenta con grandes interpretaciones. La favorita del público es Kristen Stewart por su rol en ‘Spencer’.

No obstante, Jessica Chastain y Nicole Kidman son las que podrían quedarse con el Oscar 2022.

Olivia Colman y Penélope Cruz podrían ser la grandes perdedoras de la noche, ya que realizaron roles magistrales en cada una de sus películas.

Kristen Stewart, Penélope Cruz y Nicole Kidman (Especial)

Oscar 2022: Pronósticos y favoritos para la categoría “Mejor actor de reparto”

Kodi Smith-McPhee podría ganar el Oscar como “Mejor actor de reparto” por su actuación en "El Poder del Perro".

De cerca le seguirían, Jesse Pleamons también por "El Poder del Perro" y J.K Simmons por ‘Being the Ricardos’.

Películas Netflix: Kodi Smit-McPhee en 'El poder del perro'. (Netflix)

Oscar 2022: Pronósticos y favoritos para la categoría “Mejor actriz de reparto”

Los pronósticos que el Oscar 2022 en la categoría de “Mejor actriz de reparto” sera para Ariana DeBose por su papel en ‘West Side Story’.

Cerca de ella estarían Kristen Dunst por "El Poder del Perro" y Jessy Buckley por ‘The Last Daughter’.

Escena de la película: 'West Side Story' ( 20th Century Studios / YouTube )

Oscar 2022: Pronósticos y favoritos para la categoría “Mejor película internacional”

‘Drive my car’ del japonés Ryusuke Hamaguchi conseguirá ganar en esta categoría. Esto porque ha sido celebrada en festivales de todo el mundo.

El Oscar 2022 se lo podría arrebatar ‘Flee’ o The Worst Person in the world’, la cual ha recibido grandes elogios entre los especialistas en cine.

Escena de "Drive my car", de Ryusuke Hamaguchi (Elastica Films y Filmin./EFE)

Oscar 2022: Pronósticos y favoritos para la categoría “Mejor guion original”

Para la categoría “Mejor guion original” no hay un claro candidato que se pueda marcar como ganador del Oscar 2022.

Sin embargo, ‘Don’t Look Up’ , ‘King Richard’ ‘Licorice Pizza’ encabezan la lista para conseguir el reconocimiento en este rubro.

Licorice Pizza (Universal Studios)

Oscar 2022: Pronósticos y favoritos para la categoría " Mejor película animada”

En esta categoría, las grandes favoritas de la noche, en el Oscar 2022, son: ‘Encanto’ y ‘La Familia Mitchell vs. Las Máquinas’.

La tendencia marca que ‘Encanto’ de Disney podría quedarse con este premio, ya que ha tenido mayor exposición mediática en el público y los medios de comunicación.