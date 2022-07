En la 79a edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, los aclamados cineastas Alejandro G. Iñarritu y Darren Aronofsky competirán por el León de Oro, la máxima presea que se entrega en el evento.

El mexicano Alejandro G. Iñarritu tendrá el estreno mundial de su película ‘Bardo’, protagonizada por el español Daniel Giménez Cacho y la argentina Griselda Siciliani.

En tanto, Darren Aronofsky presentará por primera vez la esperada cinta ‘The Whale’, en la que un Brendan Fraser de casi 300 kilos vuelve a la pantalla grande como actor principal.

Brendan Fraser en 'The Whale' (@A24 / T)

Festival de Cine de Venecia estrenará algunas de las películas más esperadas del año

Además de estos dos enormes cineastas, el Festival Internacional de Cine de Venecia se engalanará con otras destacadas figuras del cine mundial, según lo dio a conocer el martes 26 de julio Alberto Barbera, director del evento.

El programa estelar del Festival Internacional de Cine de Venecia incluye el estreno, fuera de competencia, del thriller psicológico ‘Don’t Worry Darling’ (“No te preocupes cariño”) de Olivia Wilde, con Harry Styles y Florence Pugh.

También, el estreno de ‘Bones and All’ de Luca Guadigino, en la que nuevamente incluye al actor Timothée Chalamet, como sucedió en ‘Call me by your name’.

Películas que se estrenarán en el Festival de Cine de Venecia.



• "Don't Worry Darling"

• "Bones & All"

• "Blonde" pic.twitter.com/6AHGBmUBrh — El loco de las series (@El_loco_series) July 22, 2022

En total, serán 23 las películas que competirán por el León de Oro. Como en años anteriores, Netflix tendrá un papel protagónico con cuatro grandes títulos:

‘Blonde’ de Andrew Dominik, protagonizada por la española Ana De Armas como Marilyn Monroe y basada en el libro de Joyce Carol Oates sobre la vida interior del ícono de Hollywood.

‘White Noise’ (’Ruido de fondo’), de Don DeLillo, con Adam Driver y Greta Gerwig, que abrirá el festival el 31 de agosto

‘Bardo’, de Alejandro González Iñárritu, que narra la historia de un periodista y documentalista mexicano

‘Athena’ de Romain Gavras, sobre tres hermanos sumidos en el caos tras la muerte de su hermano menor.

Muchos ganadores del Festival de Venecia se han llevado un premio Oscar

Muchas películas que se han estrenado en Venecia en la última década han ganado el premio Oscar a la mejor dirección, entre ellas:

‘Nomadland’ de Chloé Zhao

‘Roma’ y ‘Gravity’ (’Gravedad’) de Alfonso Cuarón

‘The Shape of Water” (’La forma del agua’) de Guillermo del Toro

‘La La Land’ de Damien Chazelle

‘Birdman’ de González Iñárritu

Alfonso Cuarón en el Festival de Cine de Venecia (EFE)

Con información de AP