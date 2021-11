‘Eternals’ sí se inspiró en el Superman de ‘Man of Steel’ para Ikaris; Chloé Zhao lo mencionó en una entrevista reciente, confirmando las teorías de los fans.

Desde que lo vieron en los tráilers de ‘Eternals’, mucha gente pensó que Ikaris se parecía mucho al Superman de ‘Man of Steel’, incluso se hicieron comparaciones de varias escenas.

Si bien todo indicaba que era mera coincidencia, Chloé Zhao declaró que el Superman de ‘Man of Steel’ la dejó impactada; si bien podría haber algo de él en ‘Eternals’, Ikaris sería su interpretación del kryptoniano.

De las interpretaciones modernas de Superman, ‘Man of Steel’ de Zack Snyder fue la que más me inspiró porque cubrió el mito de manera auténtica y real. Recuerdo que cuando vi el tráiler, pensé que era el Superman de Terrence Malick. La película me causó una gran impresión. Pero Ikaris es nuestra propia interpretación de Superman.

Chloé Zhao