El Festival Internacional de Cine de Morelia arranca con su edición 19, en donde tendrá como función inaugural la película Annette del cineasta francés Leos Carax, la cual tendrá lugar este miércoles en el Teatro Mariano Matamoros a las 19:00 horas.

En su edición 19 el Festival Internacional de Cine de Morelia, el director francés Leos Carax será el invitado de honor y con él cual se tendrá una retrospectiva al término de la función, “ha sido un gran triunfo que (Carax) venga (...) estamos contentos de presentar su retrospectiva. Él estará al final para contestar las preguntas de los espectadores”, aseguró Daniela Michel, directora del festival.

Durante el festival que se llevará a cabo del 27 de octubre al 1 de noviembre se presentarán un total de 99 filmes entre cortometrajes, documentales y largometrajes, asimismo se realizará la competencia oficial de la Sección Largometraje Mexicano con diez títulos participantes.

Los largometrajes mexicanos que se estarán presentando son “50 o dos ballenas se encuentran en la playa” de Jorge Cuchí, “El camino de Sol” de Claudia Sainte-Luce, “Estación Catorce” de Diana Cardozo, “Hope, Soledad” de Yolanda Cruz, “El hoyo en la cerca” de Joaquín del Paso.

Así como “Los minutos negros” de Mario Muñoz, “Nudo mixteco” de Ángeles Cruz, “El otro Tom” de Rodrigo Plá y Laura Santullo, “Una película de policías” de Alonso Ruizpalacios y “Travesías” de Sergio Flores Thorija.

Además este año el jurado estará conformado por: Volker Schlöndorff, Philippe Claudel, Mark Cousins, Sadie Tillery, Tatiana Huezo, Ehsan Khoshbakht, Elizabeth Lo, Clementine Dramani Issifou, Luna Marán, José Rodríguez, Manuel Elías López Monroy y Paula Amor.

¿Dónde se estará proyectando El Festival Internacional de Cine de Morelia? Para disfrutar de esta fiesta del cine y en el marco de la pandemia por Covid 19, por segundo año el festival se llevará a cabo de forma híbrida.

Por lo que se podrán disfrutar de las funciones presenciales en Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis Las Américas, Teatro Mariano Matamoros y el Centro Cultural Universitario en el estado, mientras que las funciones virtuales se podrán ver a través de Cinépolis Klic, Canal 22 y FilminLatino.

El #FICM2021 también tendrá funciones virtuales a través de @CinepolisKLIC que podrás disfrutar desde la comodidad de tu hogar. ¿Qué tienes que hacer para verlas? ¡Es muy sencillo y aquí te lo explicamos! pic.twitter.com/tegzMHYKOZ — Morelia Film Fest (@FICM) October 27, 2021

Estrenos internacionales en El Festival Internacional de Cine de Morelia, este año se tendrá una gran selección internacional los cuales tendrán su estreno en México durante el festival.

Entre las proyecciones internacionales que se presentarán en el Festival Internacional de Cine de Morelia están The Card Counter de Paul Schrader, The French Dispatch de Wes Anderson , Last Night in Soho de Edgar Wright, así como Land de Robin Wright y The lost daughter de Maggie Gyllenhaal.

Uno de los títulos más esperados por los asistentes del #FICM2021 es LAST NIGHT IN SOHO, de Edgar Wright. ¡Te compartimos en exclusiva el saludo que el realizador envía a la audiencia del festival! pic.twitter.com/upOiZwxVV9 — Morelia Film Fest (@FICM) October 26, 2021

Mientras que para el cierre del El Festival Internacional de cine de Morelia se proyectará la película Ghostbusters: Afterlife del director conadiense Jason Reitman quien estará presente para como invitado especial para hablar sobre el legado de su padre, el director de Ghostbusters de 1984, Ivan Reitmam.