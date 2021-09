Johnny Depp recibe premio en el Festival de Cine de San Sebastián; rechaza la “cultura de la cancelación”

Johnny Depp, el superastro de Hollywood caído en desgracia tras las acusaciones de violencia contra su exesposa, fue reconocido en el Festival de Cine de San Sebastián, en España.

En medio de protestas y muestras de apoyo, el 22 de septiembre Johnny Depp recibió el Premio Donostia a la trayectoria, de manos del director del evento, José Luis Rebordinos.

Al recibir el premio, Johnny Depp agradeció “a todos aquellos que me han dado su apoyo durante estos años”. Previamente, el actor reprobó la actual “cultura de la cancelación”.

Fue el pasado mes de agosto cuando se anunció que Johnny Depp recibiría un premio por su trayectoria, en el Festival de Cine de San Sebastián.

En respuesta, organizaciones como la Asociación de Mujeres Cineastas de España (CIMA ), expresaron su desacuerdo.

Pese a ello, Johnny Depp fue recibido con vítores y muestras de apoyo en su llegada a San Sebastián y durante la gala en la que recibió el premio.

Mientras daba su discurso de agradecimiento, Johnny fue interrumpido varias veces por lo gritos de sus fans. Ante ello, Depp celebró que el festival siga siendo fiel al cine.

En conferencia previa a la entrega, Johnny Depp se mostró en contra de la “cultura de la cancelación”, refiriéndose así al supuesto boicot del que sería objeto en Hollywood.

Y es que, tras las acusaciones de violencia que hizo en su contra su exesposa, la también actriz Amber Heard, los grandes estudios se han negado a contratarlo.

La situación se agravó cuando un juez británico falló en su contra el año pasado, determinando que los alegatos de violencia doméstica en su contra eran “sustancialmente ciertos”.

Johnny Depp señaló que el hecho de que Hollywood le haya dado la espalda “es algo que te golpea desde muchos ángulos”.

En ese sentido, Johnny Depp reconoció que muchos movimientos sociales tienen las mejores intenciones, sin embargo, advirtió:

“Todo está tan descontrolado que nadie puede estar seguro. Con una sola frase pueden hacer diana en ti y no sólo me ha pasado a mí, les está pasando a muchas personas. Sin embargo, si estás armado con la verdad, ella (la verdad) es todo lo que necesitas. Si hay una injusticia, levántate y no te quedes sin hacer nada”

Johnny Depp