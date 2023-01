Estamos en temporada de premios y quien ya recibió uno fue The Batman con Robert Pattinson, a la que le dieron el galardón de la película de superhéroes mejor reseñada.

Esto como parte de los Golden Tomato de el polémico portal Rotten Tomatoes, que posicionó a The Batman por encima de otras producciones como Black Panther: Wakanda Forever o Black Adam.

The Batman consiguió un sólido 85% de aceptación en su estreno por parte de la crítica, mientras que el público le dio un 87%, siendo una producción redonda en todo sentido.

Por su parte Robert Pattinson calló a sus detractores con una sólida actuación como Bruce Wayne y el Hombre Murciélago, al grado que ya es uno de los Batman favoritos de los fans.

The Batman Golden Tomato (Especial)

¿Tendremos una nueva película de The Batman?

Si bien tras el estreno de The Batman se aseguró que la segunda parte ya estaba en proceso, la compra de Warner Bros. por parte de Discovery vino a complicar todo.

Se dio a conocer que la segunda parte de The Batman no había sido aprobada; lo cual hizo que muchos pensaran en su posible cancelación.

No hubo más detalles de este proyecto durante 2022; afortunadamente en este primer mes de 2023, Matt Reeves declaró que se había reunido con la gente del estudio para definir el futuro.

Según sus palabras, todo su plan acerca de este universo de Batman sigue en pie, a pesar de los cambios en DC Films con la llegada de James Gunn y Peter Safran.

¿The Batman se cruzará con el DCU de James Gunn?

A raíz de los cambios que hizo James Gunn al DCU, salió el rumor que The Batman se integraría a esta nueva etapa del universo DC en cines, con Robert Pattinson siendo el Bruce Wayne de este.

Sin embargo, el propio Gunn señaló que esto no era cierto y afirmó que su proyecto no incluía a The Batman de Matt Reeves.

El mismo Reeves señaló recientemente que en efecto, todo su universo de Batman se mantendrá alejado de lo que se quiere hacer con el DCU.

Esto indica que podría haber un actor diferente portando el manto del murciélago en DC, además de Robert Pattinson; habrá que ver lo que presenta James Gunn en los próximos días.

Con información de Rotten Tomatoes.