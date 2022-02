Luego de que se dieran a conocer las nominaciones por parte de la academia, te decimos dónde ver las películas más nominadas a Premios Óscar 2022.

Sin duda alguna, quien se lideró las nominaciones a los Premios Óscar 2022 con 12 candidaturas fue ‘ The Power of the Dog ’ o ‘El Poder del Perro’, protagonizada por Benedict Cumberbatch.

Quien de hecho está también nominado en la categoría de Mejor Actor -junto con Andrew Garfield- precisamente por su actuación en ‘The Power of the Dog’.

Seguida de ‘ Dune ’ con 10 nominaciones, entre las que incluyen Mejor película, Mejor guion adaptado y Mejores efectos visuales.

Cabe destacar que ‘Dune’, pese a que fue estrenada en cines, al ser producida por Warner Bros. Pictures, la película protagonizada por Timothée Chalamet ya está disponible en streaming.

En el caso de ‘Dune’, esta película de Denis Villaneuve que ha salido con 10 nominaciones a los Premios Óscar 2022, se encuentra disponible en HBO Max.

‘The Power of the Dog’, película que ha liderado las listas de nominaciones de los Premios Óscar 2022, está disponible en Netflix.

'Dune' / Denis Villeneuve (2021)

¿Qué otras películas nominadas a los Premios Óscar 2022 se pueden ver en streaming?

‘The Power of the Dog’ ha sido quien lidera en esta ocasión las listas de nominaciones de los Premios Óscar 2022, un caso excepcional al haberse estrenado directamente en Netflix.

De igual forma, ‘Don’t Look Up ’ que comparte nominación a Mejor Película y es protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence también está disponible en Netflix.

‘CODA’, en donde aparece Eugenio Derbez y también fue nominada a los Premios Óscar 2022 a Mejor Película, está disponible en Apple TV+.

Por su parte, ‘King Richard’ que también ha sido nominada a los Premios Óscar, puede verse a través de HBO Max.

Y, aunque ‘ Nightmare Alley ’ de Guillermo del Toro recién tuvo su estreno en México, se reporta que próximamente formará parte del catálogo de Star+.