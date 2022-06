Luego de que se revelara que las películas de Spider-Man llegarán a Disney+ en regiones como Reino Unido, ahora la cuenta de Latinoamérica habría confirmado su llegada.

En la cuenta de Twitter de Disney+ Latinoamérica, se ha publicado una imagen que hace referencia a la posible llegada de las películas de Spider-Man.

Cabe recordar que los derechos de autor de Spider-Man actualmente le pertenecen a Sony, y en cuanto a su distribución, ha hecho tratos con diversas plataformas como HBO Max, Netflix o Amazon Prime Video.

Sin embargo, todo indica que Sony y Disney+ han llegado a un acuerdo para que todas las películas de Spider-Man se exhiban en su plataforma de streaming; es decir las de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire.

¿Cuándo se estrenan las películas de Spider-Man en Disney+?

El pasado 14 de junio se anunció que las películas de Spider-Man llegarían a Disney+ de Reino Unido este 17 de junio.

Y, por lo que se ha dado a conocer, es probable que muy pronto también llegue al mercado de Latinoamérica.

Entre los rumores se dice que las películas de Spider-Man que ya estarían confirmadas para llegar a Disney+ Latinoamérica estarían ‘ El Sorprendente Hombre Araña’ y ‘Spider-Man: De Regreso a Casa’.

Mientras que en varias imágenes de la plataforma de Disney+ de Reino Unido ya se muestran que todas las películas de Spider-Man se encuentran excepto ‘No Way Home’.

Es decir, la película más reciente de Spider-Man que ha roto récords internacionales, esto debido a que primero llegará a HBO Max tras un acuerdo que Sony y la plataforma ya tenían.

Películas de Spider-Man llegan a Disney+ Reino Unido (Disney+)

Más películas de Sony del Spiderverse llegarían a Disney+

Tras anunciarse que todas las películas de Spider-Man estarán disponibles en Disney+ y próximamente lo estarían para Latinoamérica, también se sabe que varias películas del Spiderverse también estarían incluidas.

Es decir que películas que tienen que ver con el universo de Spider-Man como ‘Morbius’, ‘venom’ y ‘Venom: Let There Be Carnage’ también llegarían a Disney+.

Se espera que Disney+ Latinoamérica saque próximamente el comunicado pues, tras compartir una imágen de Robert Downey Jr. como Iron Man en ‘Civil War’ anunciando la llegada de Spider-Man, ha emocionado a los fans.