Belinda y Jared Leto han provocado todo un revuelo en redes sociales al mostrarse juntos de vacaciones, pero ¿él será el nuevo novio de la cantante? Ella lo aclara.

En Instagram, Belinda de 32 años de edad, ha revelado cuál es la relación que la une con el cantante y actor Jared Leto, si es que son novios o nada más amiga de uno de los más cotizados en Hollywood y ganador del Oscar en 2014.

Y es que luego de que Belinda compartiera una serie de fotografías y videos con Jared Leto durante sus vacaciones, las especulaciones sobre si era o no su novio, comenzaron a surgir en redes sociales.

Cabe mencionar que no es la primera vez que a Belinda se le ve con Jared Leto, actor de 50 años de edad, pues se sabe que desde hace mucho tiempo ellos mantienen una relación cercana pero ¿se han convertido en novios?

Las redes sociales explotaron con las imágenes de Belinda y Jared Leto vacacionando juntos en Italia, por lo que las especulaciones sobre si ellos eran o no novios comenzaron a surgir.

Sin embargo, en nuevas fotos en donde Belinda posa en un colorido bikini, ella aclara que la relación que la une con el actor y cantante Jared Leto no es de novios, sino es una bonita amistad.

En la nueva publicación de Belinda, ella aclara que han sido sus amigos -incluyendo a Jared Leto-, los que la han impulsado a escalar una montaña.

Hay que recordar que Jared Leto es fan de los deportes extremos, especialmente del alpinismo, por lo que no es de sorprender que haya alentado a Belinda a escalar una montaña.

“Cuando tus amigos te obligan a hacer algo que no quieres hacer, y al final te gusta! PD.: arriésguense a escalar una montaña, aunque terminen perdiendo una uña, cuando lleguen a la cima se darán cuenta que todo pasa, que la vida es hermosa y que solo se vive una vez… and you gotta live it baby... (sorry i took your shoes) [tienes que vivirlo bebé; lo siento tomé tus zapatos]”

Belinda en Instagram