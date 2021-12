Danny DeVito quiere volver a interpretar al Pingüino en una película de DC; el actor declaró esto en una entrevista con motivo del lanzamiento del cómic ‘Gotham City Villains Anniversary Giant #1′.

Ahí Danny DeVito declaró que ‘Batman Returns’, donde interpretó al Pingüino le parece una película brillante y estaría dispuesto a volver a usar la sombrilla del villano de Batman.

Sin embargo el regreso de Danny DeVito tendría una condición, pues todo dependería de que Tim Burton hiciera una nueva película de Batman, y no de los intereses de Warner Bros.

Podríamos hacer una continuación de lo que hicimos en el pasado porque fue realmente una película brillante. Ellos me brindaron esa oportunidad y me siento muy agradecido, ¿Me gustaría volver a hacerlo? Por qué no. Fue un gran momento para mi.

Danny DeVito