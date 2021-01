Danny DeVito podría regresar como El Pingüino en 'The Flash'

De acuerdo con reportes, Warner Bros. estaría buscando a Danny DeVito para que hiciera un cameo como El Pingüino en 'The Flash'.

El Pingüino estaría de regreso en las películas de DC y no estamos hablando de la versión de Colin Farrell en 'The Batman'; de acuerdo con rumores, Warner Bros. estaría buscando a Danny DeVito para que hiciera un cameo en 'The Flash', repitiendo su papel del conocido villano.

El insider Daniel Richtman fue quien dio la noticia, señalando que la productora está muy interesada en que Danny DeVito haga una aparición especial el la película, retomando al Pingüino de 'Batman Regresa', película de 1992.

Aunque no hay una declaración oficial por parte de Warner, DC o el propio actor, para muchos no suena tan descabellada la idea de ver de nueva cuenta a Oswald Cobblepot, tomando en cuenta que Barry Allen visitará el universo de las películas de Tim Burton, encontrándose ahí con el Batman de Michael Keaton.

Danny DeVito Warner Bros.

El Pingüino de Danny DeVito murió en 'Batman Regresa'

Sólo habría un problema con el rumor de Danny DeVito como El Pingüino en 'The Flash', y es que el villano murió en 'Batman Regresa'; durante el enfrentamiento final contra el Caballero de la Noche, Cobblepot cae desde una gran altura a las alcantarillas de Ciudad Gótica.

Aunque posteriormente emerge de las profundidades del agua, El Pingüino se desvanece luego de tratar de matar al Murciélago con una de sus sombrillas. Si bien hay muchas otras versiones del villano, para varios la de Danny DeVito es la mejor, por lo que desean que si regreso se haga realidad.

De momento hay que tomar todo con pinzas, aunque Andy Muschietti ha señalado una y otra vez que 'The Flash' cambiará la estructura el Universo DC en cine, además de presentar a la mayor cantidad de personajes en pantalla, lo que indica que nadie está descartado.

No obstante, de momento sólo se ha confirmado la participación de Ezra Miller como Flash, Ben Affleck como Batman DCEU y Michael Keaton como Batman Burton, fuera de ellos todo lo demás son meras especulaciones.

Con información de Comic Book.