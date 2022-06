Marvel dio a conocer, por fin, la fecha de inicio de la preventa de boletos para Thor: Love and Thunder en México.

El fandom marvelita podrá adquirir sus entradas para ver a Chris Hemsworth como el Dios del Trueno a partir del lunes 20 de junio .

Tanto Cinemex como Cinépolis comenzarán a su preventa de boletos para Thor: Love and Thunder a través de sus sitios web.

Cartel promocional de preventa de boletos para Thor: Love and Thunder (Marvel / Facebook)

En redes sociales, los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel mostraron su felicidad al enterarse que tendrán la oportunidad de conseguir sus pases para la cuarta película de Thor.

La cual cuenta con la dirección cinematográfica de Taika Waititi, quien renovó las películas en solitario de Chris Hemsworth con su paleta de colores y su humor que le dio resultado en Thor: Ragnarok de 2017.

Thor: Love and Thunder contará con la participación de Christian Bale, que aparecerá como el antagonista Gorr, el Carnicero de Dioses.

Además, en Thor 4 también actuará Tessa Thompson como Valkiria y Natalie Portman en su rol de Jane Foster (Mighty Thor).

Rumores apuntan a que ‘Thor: Love and Thunder’ sería la última vez de Chris Hemsworth como el Dios del Trueno, aunque esto todavía no está definido.

Habrá que esperar a ver qué recepción tienen en la taquilla mundial y que tanto Marvel tienen en planes contar con Hemsworth en sus siguientes fases.

Escena de Thor: Love and Thunder (Marvel Entertainment / YouTube)

‘Thor: Love and Thunder’ tendrá una duración de casi dos horas

La película Thor Love and Thunder durará casi dos horas (119 minutos) . Dentro del UCM es una de las cintas más cortas desde el 2018 cuando se estrenó Ant-Man y la Avispa.

De las casi 30 películas que conforma el Universo Cinematográfico de Marvel, los largometrajes de Thor son los que menos duración tienen.

La única cinta del Dios del Trueno que rebasa las dos horas es Thor: Ragnarok, que cuenta con un metraje de 130 minutos.

Banner promocional 'Thor: Love and Thunder' (Marvel Studios )

Con Thor: Love and Thunder, Marvel Studios espera replicar sus últimos éxitos taquilleros que fueron ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’ y ‘Spider-Man: No Way Home’.

Cintas que le permitieron a La Casa de la Ideas seguir con la expansión de su 4 cuarta fase de películas y series sobre super héroes.