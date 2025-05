Cómo entrenar a tu dragón 2 live action ya tiene una probable fecha de estreno, aunque la primera parte aún no llega a cines.

Los reestrenos live action han tomado las producciones de Hollywood, y Dreamworks no ha sido la excepción; ahora ya confirmaron el live action de Cómo entrenar a tu dragón 2 y su probable fecha de estreno.

¿Cuándo se estrenará Cómo entrenar a tu dragón 2 live action?

A través de redes sociales, las cuentas oficiales de Universal y Dreamworks ya confirmaron el estreno de Cómo entrenar a tu dragón 2 para 2027:

Si bien no se reveló una fecha en concreto, el dar el año en el que Cómo entrenar a tu dragón 2 live action será estrenado, ya da mucho de qué hablar.

Cabe recordar que aún no se estrena el live action de Cómo entrenar a tu dragón, pero eso no ha sido motivo para que no se confirme la segunda parte y su fecha de estreno.

Cómo entrenar a tu dragón live action llegará este 13 de junio del 2025 a todas las salas de cine, y se espera que sea uno de los éxitos del año, ya que el tráiler ha elevado las expectativas.

Por lo que se puede esperar lo mismo de Cómo entrenar a tu dragón 2 live action, continuando con la saga de Dreamworks.

Hace un mes aproximadamente, se había revelado que la fecha de estreno de Cómo entrenar a tu dragón 2 live action sería el 11 de junio del 2027.

Pero en el anuncio que salió este 5 de mayo, solamente adelantaron que el año de estreno para Cómo entrenar a tu dragón 2 live action será el 2027.

Cómo entrenar a tu dragón 2 llegó por primera vez en 2014

El anuncio de la confirmación de Cómo entrenar a tu dragón 2 live action, ha emocionado a todos los fans de Chimuelo e Hipo, quienes recuerdan con cariño esta segunda parte.

En la versión animada, Cómo entrenar a tu dragón 2 se desarrolla 5 años después de los hechos de la primera parte.

Aquí, toda la ciudad de Cómo entrenar a tu dragón, cada habitante ya cuenta con su propio dragón y tanto ellos como los humanos conviven pacíficamente.

Pero todo cambia cuando Hipo y Chimuelo encuentran una cueva llena de dragones salvajes y a una mujer de nombre Valka quien resulta ser la madre de Hipo.

Juntos deberán enfrentar al cazador de dragones Drago Bludvist, quien planea controlar a todos los dragones para crear su propio ejército.

Se espera que la trilogía original de Cómo entrenar a tu dragón sea llevada al live action por parte de Universal y Dreamworks.