Charlie Cox confirma proyectos como Daredevil en el UCM, aunque no reveló de cuales se trataban.

A través de una entrevista con Radio Times , Charlie Cox reveló que le queda mucho futuro como Daredevil en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Y es que desde su aparición en ‘Spider-Man: No Way Home’ como el abogado defensor de Peter Parker (Tom Holland), el futuro de Daredevil había quedado en duda.

Sin embargo, Charlie Cox de 39 años reveló que “viene algo más” para el futuro de Daredevil, proyecto que inició al protagonizar tres temporadas en Netflix de la serie homónima.

“Sé algo. No sé mucho, pero sé que habrá algo más” Charlie Cox

Charlie Cox revela cómo fue su acercamiento a Marvel Studios y su regreso como Daredevil

Durante una entrevista, Charlie Cox, el actor que ha traído a la vida a Daredevil, ha revelado que el futuro del Hombre sin Miedo no terminará en el cameo que hizo para ‘Spider-Man: No Way Home’.

De acuerdo con Charlie Cox, él recibió una llamada en donde le preguntaban si es que quería volver como Daredevil en la tercera entrega de Spider-Man en el UCM.

Obviamente, el actor biránico aceptó para regresar como Daredevilpero, después de eso no volvió a saber de ellos como en dos meses e incluso pensó que lo había soñado.

Finalmente, recibió una llamada de seguimiento y finalmente dieron continuación a lo que sería su aparición en la tercera entrega de Spider-Man como Daredevil.

Y aunque siempre supo que iba a hacer un cameo pequeño y su aparición nunca fue revelada, los fans de la serie de Daredevil se emocionaron al verlo en la pantalla grande.

Daredevil de Netflix (Netflix)

Charlie Cox se sintió decepcionado de no generar tanta emoción en su aparición

Aunque Charlie Cox ha confirmado que Daredevil continuará con más proyectos en el UCM, reveló que durante el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ se sintió decepcionado.

Pues recibió muchas llamadas y mensajes sobre su cameo como Daredevil e incluso el sobrino de Charlie Cox le mandó una grabación en donde todos se emocionaron tras su aparición.

Pero, cuando Charlie Cox se coló a una sala de cine y esperaba la misma reacción tras ver su aparición como Daredevil, la sala estaba en completo silencio.

“Me colé en una sala de cine cerca de donde vivo y literalmente me paré en el pasillo y lamentablemente, mi experiencia fue que estaba completamente tranquilo. Estaba tan decepcionado: mi esposa estaba conmigo y me estaba grabando, porque sería divertido tener ese momento en el que todos vitoreaban y luego… ¡Pasó una planta rodante como si fuese un desierto!” Charlie Cox

Charlie Cox como Daredevil (Netflix)