Censuran chistes de Amy Schumer para los Premios Óscar 2022

Abogados censuraron chistes de Amy Schumer para los Premios Óscar 2022, pues su comedia es algo “pesada”, según señaló.

Recordemos que Amy Schumer suele ser muy directa al exponer sus argumentos y su forma de pensar.

Asimismo, será parte de la conducción de la edición 94 de los Premios Oscar, junto a Regina Hall y Wanda Sykes.

Amy Schumer planeaba compartir un poco del humor que tanto la caracteríza, sin embargo, sus abogados le pidieron que no lo hiciera.

Fue a través de una entrevista para el programa The View, donde Amy Schumer confesó que intentó ser censurada.

Amy Schumer (Instagram/@ Amyschumer)

Explicó que, tras las medidas de prevención impuestas por la contingencia de Covid-19, ansiaba regresar a los reflectores.

“Al salir de esta pandemia, tengo muchas ganas de actuar. Estoy muy emocionada de hacer esto, y también soy, ya sabes, una comediante pesada”, expuso.

Sin embargo, al consultar con su abogado, este le pidió evitar los chistes que tenía planeados para los Oscar.

“Consulté a mi abogado y me dijo: ‘No puedes decir la mitad de esas cosas’”, explicó Amy Schumer.

¿Amy Schumer evitará su comedia durante la ceremonia para los Premios Óscar 2022?

Amy Schumer declaró que, a pesar de que le prohibieron hacer chistes “pesados”, hará caso omiso a la recomendación.

Amy Schumer (Instagram/@ Amyschumer)

“Así que las que puedo decir, ¡los haré!”, dijo Amy Schumer.

La actriz aprovechó para pedir un consejo de conducción a su colega Whoopi Goldberg, pues ella ya presentó los Premios Oscar.

“Ve a pasar un buen rato. No leas nada, aléjate de Internet, no lo leas dos días antes y no lo leas dos días después”, le aconsejó Whoopi Goldberg.

“Todo el mundo piensa que es el trabajo más fácil del mundo, y no lo es. Si te diviertes, ellos también lo pasarán bien”, agregó la actriz.

Ellas serán las co presentadoras del evento:

Simu Liu

Rami Malek

Zoë Kravitz

Lily James

Lady Gaga

Youn Yuh-Jung

Rosie Perez

Chris Rock

Mientras tanto, los fans del cine y de Amy Schumer, esperan ver este domingo 27 de marzo a la actriz, conduciendo los Premios Oscar en la tan esperada edición 94.