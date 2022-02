Premios Oscar 2022: Nominados e invitados deberán presentar certificado de vacunación contra Covid-19

Para poder acudir a la gala de los premios Oscar 2022, los nominados e invitados deberán presentar su certificado de vacunación contra el Covid-19.

Así lo determinó el jueves 17 de febrero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que entrega los premios Oscar 2022.

Del requisito quedarán excentos los presentadores y artistas que realicen algún show en la ceremonia de los premios Oscar 2022, según reportó el medio especializado Variety.

Premios Oscar 2022: ¿Qué otros requisitos deberán cumplir los nominados e invitados?

El pasado 9 de febrero se informó que en la ceremonia de los premios Oscar 2022 no se requeriría a los asistentes porporcionar alguna prueba de vacunación.

Sin embargo, en una nueva resolución, la Academia decidió exigir a todos los nominados e invitados presentar su certificado de vacunación anticovid para acudir a la entrega.

También, los organizadores de los Oscares pedirán dos pruebas PCR con resultado negativo a los nominados e invitados de la gala.

Premios Oscar 2022: ¿Por qué no se pedirá certificado de vacunación a una parte de los asistentes?

No obstante, la Academia eximió del requisito a aquellos que actúen y presenten alguna terna de aspirantes a los Oscar 2022 en la ceremonia de premiación.

Esto no significa que dichos invitados quedarán excentos de demostrar que están libres del virus causante del Covid-19, pues , serán examinados rigurosamente .

Una fuente consultada por Variety explicó que la decisión de no exigir prueba de vacunación a presentadores e intérpretes se enmarca en el Acuerdo Covid-19 de regreso al trabajo .

Este fue establecido entre la Alianza de Productores de Cine y Televisión y los sindicatos, para dar a las productoras la opción de exigir vacunas contra el Covid-19 para la Zona A .

Esta última incluye al elenco de la producción y el equipo que trabaja más cerca de los actores, pero no es un requisito.

Premios Oscar 2022: Nominados e invitados no serán obligados a usar cubrebocas

La ceremonia de los premios Oscar 2022 tendrá 2 mil 500 nominados e invitados al Dolby Theatre de Los Angeles, que tiene capacidad para más de 3300 personas.

Según el diario The New York Times, los invitados y nominados serán sentados en las secciones de orquesta y parterre del teatro y no estarán obligados a usar cubrebocas .

En tanto, los asistentes sentados en el entrepiso sí tendrán que usar cubrebocas , ya que estarán ubicados de manera más estrecha.