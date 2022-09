La actriz Bryce Dallas Howard, protagonista de la saga cinematográfica de ‘Jurassic World’, reveló que aunque estuvo en riesgo de perder este trabajo, dijo no a la horrible tendencia de 2000 que está de regreso.

¿Cuál es? La tendencia Y2K, que exige a las personas tener un cuerpo extremadamente delgado, lo que para Bryce Dallas Howard implicaba alterar la imagen natural de su anatomía.

En entrevista para el medio británico Metro, Bryce Dallas Howard reveló que a pesar del éxito obtenido con la segunda película de la saga ‘Jurassic World’, los ejecutivos de la productora Amblin Entertainment le hicieron una petición para seguir dando vida a Claire Dearing, protagonista de las películas.

“Cómo digo esto, cómo digo esto, cómo digo esto... (Me) han pedido que no use mi cuerpo natural en el cine”

Bryce Dallas Howard, actriz