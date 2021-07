‘Blade’ de Marvel Studios ya tendría director

Una de las películas más anticipadas de Marvel Studios es ‘Blade’, nueva versión del clásico de finales de los 90, misma que estaría a nada de tener director.

De acuerdo con IGN, Bassam Tariq, director independiente conocido por ‘Mogul Mowgli’, estaría en pláticas con Marvel Studios para dirigir ‘Blade’.

El trato aún no estaría cerrado con Bassam Tariq; sin embargo, Marvel estaría muy interesado en él tras revisar a “docenas” de directores para el filme.

Blade (New Line Cinema)

De llegarse a un acuerdo, Bassam Tariq sería otro de los muchos cineastas de corte independiente que se suman al MCU, como lo fueron Taika Waititi y Chloe Zhao.

Hay que mencionar que no habría tanta prisa por encontrar un director para ‘Blade’, tomando en cuenta que no tiene fecha de estreno y no será parte de la Fase 4.

‘Blade’ incluso no cuenta con protagonista; pero muchas fuentes apunta que Mahershala Ali tomará el testigo de Wesley Snipes, el original “caminante diurno”.

‘Blade’ podría inaugurar la Fase 5 del MCU

Aunque se anunció en la San Diego Comic Con de 2019, en realidad aún faltan varios años para que veamos algo de ‘Blade’ en el MCU.

No obstante, la expectativa es alta, pues Blade logró hacerse de una buena base de fans tras sus películas de finales de los 90 con Wesley Snipes.

Tras el anuncio, Kevin Feige ha dicho muy poco acerca de ‘Blade’, simplemente señaló que, junto con Los 4 Fantásticos y X-Men, no es parte de la Fase 4.

De Black Widow a Blade, estas son las próximas series y películas de Marvel Studios

Sin embargo, al ser la primera película anuncia que no es de esta Fase, muchos fans apuntan que sería el filme que inauguraría la Fase 5 del MCU.

De hecho, según todas las pistas arrojadas por Marvel y Disney, la Fase 5 del MCU integraría a todos los personajes mencionados anteriormente.

Habrá que esperar a que se dé una versión oficial; aún así los fans esperan que esta nueva versión de Blade le rinda honores a la de Wesley Snipes.

Con información de IGN.