Sylvester Stallone llega a la televisión, protagonizará la serie ‘Kansas City’. A sus 75 años el actor de Hollywood incursiona por primera vez en la pantalla chica con un drama criminal que llegará bajo la producción de Paramount+.

Serie creada por Taylor Sheridan, responsable de la exitosa ‘Yellowstone’, y el showrunner Terence Winter, quien escribió varios episodios de ‘Los Soprano’ y ‘Boardwalk Empire’, además de la cinta ‘El Lobo de Wall Street’.

‘Poder tener al legendario y trascendente Sylvester interpretando a uno de estos personajes es un verdadero privilegio’. David C. Glasser productor ejecutivo

Por su parte, Sylvester Stallone se dijo ansioso de comenzar a trabajar en este nuevo proyecto ‘esperando este proyecto con gran anticipación’, escribió en Instagram.

Así como el actor agregó que se encuentra ‘trabajando en estrecha colaboración con el brillante creador, Taylor Sheridan, y el talentoso Terrence Winter’.

A lo largo de su carrera, Sylvester Stallone ha participado como artista invitado en Saturday Night Live, Kojak, The Muppet Show, Las Vegas y más recientemente, This Is Us.

Sin embargo, esta será la primera vez en que Sylvester Stallone protagonice un programa para la televisión, además de que también el actor fungirá como uno de los productores de la serie.

¿De qué tratará ‘Kansas City’ serie protagonizada por Sylvester Stallone?

El actor será el encargado de encarnar a Sal, un mafioso italiano de la ciudad de Nueva York encargado del renacimiento de la mafia en Kansas City, Missouri, en Estados Unidos.

Asimismo, se sabe que ‘Kansas City’se centrará en el personaje de Sal, en resumen la trama partirá en los desafíos que se encuentre el mafioso, luego de que se vea obligado a salir y mudarse de Nueva York.

Por lo que “ se enfrenta a la tarea de restablecer a su familia mafiosa italiana en la ciudad modernizada de Kansas City tras su traslado a Missouri”.

Se espera que pronto la producción de más detalles sobre la nueva serie que protagonizará Sylvester Stallone, ya que aún no se ha revelado cuándo será su estreno y quiénes acompañarán al actor en el drama.