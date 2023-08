Se viene una pelea épica en los Premios Oscar 2024, pues Barbie y Super Mario Bros. La Película competirán en Mejor Canción Original.

Por lo menos así lo informó Billboard, al mencionar que los Premios Oscar 2024 pretenden nominar dos canciones de Barbie y una de Super Mario Bros. La Película a Mejor Canción Original.

Algo que a inicios de año no se pensaba que pudiera suceder, pues aunque ambas películas generaban interés, no se pensaba que fueran a tener tanto impacto.

Ahora se espera que las producciones de Universal y Warner Bros. Discovery figuren en todas las premiaciones importantes.

¿Qué canciones de Barbie y Super Mario Bros. La Película estarán nominadas a Mejor Canción Original en los Premios Oscar 2024?

Las canciones de Barbie y Super Mario Bros. La Película que serían nominadas a Mejor Canción Original en los Premios Oscar 2024 serían:

I’m Just Ken de Barbie

What Was I Made For? de Barbie

Peaches de Super Mario Bros. La Película

La nominación de I’m Just Ken de Barbie y Peaches de Super Mario Bros. La Película estaba cantada, la que sorprende es What Was I Made For?, también de Barbie.

Hay que mencionar que esto es sólo un reporte previo, aún se está lejos de que se den las nominaciones a los Premios Oscar 2024.

De hecho, los estudios aún no mandan las películas y categorías en las que desean competir; será hasta enero que sabremos quienes estarán en la selección final.

Mejor Canción Original estará entre Barbie y Super Mario Bros. La Película en los Premios Oscar 2024

Aunque no se han confirmado las nominaciones, todos están de acuerdo en que Barbie y Super Mario Bros. La Película se llevarán Mejor Canción Original en los Premios Oscar 2024.

Esto debido al impacto que las canciones de Barbie y Super Mario Bros. La Película han tenido en el público y cultura en general.

Actualmente la Academia valora mucho el factor mediático para la Mejor Canción Original, no creemos que eso cambie para los Premios Oscar 2024.

Asimismo los fans consideran que será Barbie la que se lleve esta estatuilla, pues Peaches es más una canción de broma, mientras que I’m Just Ken y What Was I Made For? se integran a la trama.

Con información de Bilboard.