Avan Jogia abandona Instagram tras acoso por ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’; a los fans no les gustó su interpretación de Leon en la película.

Los ataques contra Avan Jogia se dieron desde que fue elegido como Leon; estos se recrudecieron luego del estreno de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’.

Luego de varios días de acoso y críticas intensas, Avan Jogia desactivó su Instagram este 2 de diciembre, borrando todas las publicaciones que había en él.

Instagram Avan Jogia (@jogia)

Si bien Avan Jogia no canceló su cuenta de Instagram, todo el contenido que había en ella desapareció, incluida la foto de perfil de actor de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’.

Hay que señalar que Avan Jogia no abandonó del todo las redes sociales, su cuenta de Twitter aún sigue activa, aunque curiosamente no ha subido nada desde el estreno de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’.

Si bien todos los involucrados en ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ han sido atacados, parece que Avan Jogia es quien ha recibido los señalamientos más intensos.

¿Por qué se ataca a Avan Jogia y su Leon de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’?

Aunque al inicio se atacaba a Avan Jogia sólo por su aspecto, al no parecerse físicamente a Leon, tras el estreno de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ se criticó su actuación.

Esto debido a que el Leon de Avan Jogia dista mucho del de los videojuegos, de hecho todos los personajes de ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ son diferentes.

Literalmente, Avan Jogia fue reducido a un chiste con Leon, pues ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ lo muestra como alguien irresponsable, torpe y un alivio cómico.

Avan Jogia en Resident Evil: Welcome to Raccoon City (Sony)

Contrario a los videojuegos, donde Leon, aunque al inicio es algo ingenuo y distraído, destaca por ser alguien valiente, astuto y que se sacrifica por sus amigos.

Nada de eso se ve en la interpretación de Avan Jogia en ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’, lo cual molestó a quienes conocieron el personaje desde los 90.

Hay que mencionar que esto es culpa de Avan Jogia, sino de los realizadores que cambiaron todo el tono de la franquicia con ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’.