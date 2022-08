Las cosas en Warner Bros. Discovery siguen bastante movidas, a la ola de cancelaciones y cambios de este inicio de agosto de 2022 se podrían sumar Aquaman and The Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods.

De acuerdo con Grace Randolph, una de las periodistas e insiders más respetadas de la industra, Aquaman and The Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods podrían retrasarse otra vez.

Señala que varias de sus fuentes indican que actualmente David Zaslav y su gente están evaluando un nuevo cambio de fecha para Aquaman and The Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods.

Retraso Aquaman 2 y Shazam 2 (Grace Randolph)

Más información: escuché que es probable que Aquaman 2 se retrase, posiblemente hasta diciembre de 2023 Shazam 2 también podría moverse, así como otras películas Trabajo para obtener otra información, así como lo que esto podría significar para The Flash Esperen más información. Grace Randolph

De Aquaman and The Lost Kingdom señala que se podría mover hasta finales de 2023; actualmente la nueva entrega de Arthur Curry está fechada para inicios del mismo año.

No dio información exacta de Shazam! Fury of the Gods; sin embargo, podría tomar el lugar de Aquaman and The Lost Kingdom; en estos momentos, actualmente la película de la “Familia Marvel” se estrenaría en diciembre de 2022.

Si el rumor es cierto, eso dejaría a DC Comics con ‘Black Adam’ como el único estreno fuerte para finales de 2022.

Aquaman: The Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods no serían las únicas películas que se retrasarían

Otra cosa que señala Grace Randolph es que Aquaman and The Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods no serían las únicas producciones de Warner Bros. Discovery que se retrasarían.

Con los cambios que está haciendo David Zaslav, y tras la cancelación de Batgirl, suena creíble que en los próximos días veamos una desbandada de cancelaciones y retrasos.

Sobretodo en el ramo de HBO Max, que al parecer es la división que menos interesa a la gente de Warner Bros. Discovery.

‘Shazam!: Fury of the Gods’ presenta su primer tráiler con Helen Mirren (Especial)

Además de Aquaman and The Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods, la otra película fuerte que tiene Warner Bros. Discovery para 2023 es Barbie, misma que ya está en filmación.

Esto sin olvidar que en ramo de DC Comics, también se tiene en producción la película de Blue Beetle, que iba a estar conectada con Batgirl, precisamente.

Se espera que entre el jueves y el viernes 4 y 5 de agosto se den todos los detalles del futuro inmediato de las producciones de Warner Bros. Discovery.

Con información de Grace Randolph.