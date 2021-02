Amber Heard podría ser Rapunzel en el live-action de Disney

Según el sitio, ‘We got this covered’, Amber Heard se encuentra en pláticas con Disney para interpretar a una princesa

Desde que Disney decidió llevar al live-action sus cuentos clásicos, cada año anuncia las próximas adaptaciones que planea realizar. Ahora, entre los posibles nuevos remakes destaca ‘Enredados’, donde la actriz Amber Heard podría interpretar a la princesa Rapunzel.

De acuerdo con el sitio ‘We got this coverd’, el influencer Daniel Richtman afirma que Amber Heard está en pláticas con Disney para interpretar a Rapunzel. A pesar de que Disney aún no confirma que la película se encuentre dentro de sus próximos proyectos, Daniel había dicho con anterioridad que Amber estaba siendo considerada para el papel de una princesa de la compañía.

Pero en los últimos meses, Richtman también dijo que Amber Heard habló con el estudio sobre varias producciones como ‘Star Wars’, ‘Piratas del Caribe’ y ‘Los Cuatro Fantásticos’ del Universo Cinematográfico de Marvel.

Aunque la reputación de Amber Heard no se encuentra bien en estos momentos, la actriz podría tener importantes ofertas de trabajo en camino.

Disney se encuentra enfocado en la producción de ‘La Sirenita’

Por el momento, Disney se está enfocando en otros proyectos que fueron pospuestos debido a la pandemia, como es el caso de ‘La Sirenita’, protagonizada por Halle Bailey. Esta cinta ya ha comenzado sus grabaciones en Puerto Rico y aunque aún no existe una fecha de estreno.

Entre las próximas producciones de Disney están ‘Cruella’ con Emma Stone, la precuela de 101 dálmatas, la cual llegará a Disney Plus en mayo. También se ha confirmado que Tom Hanks interpretará a Geppetto para Robert Zemeckis en ‘Pinocho’.

También se esperan nuevas versiones de ‘Peter Pan’, ‘La espada en la piedra’, ‘Bambi’, ‘Hércules’, ‘Robin Hood’ junto con las secuelas de ‘El Rey León’ y ‘Aladdin’.