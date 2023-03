El estreno de la película de Demon Slayer (Demon Slayer: To The Swordsmith Village) viene acompañado de una polémica, y esta tiene que ver con el personaje de Mitsuri Kanroji.

Muchos se preguntan si una escena de Mitsuri Kanroji en la película de Demon Slayer, se mantiene en su exhibición en México o fue eliminada luego de que el filme saliera de Japón.

Esto viene luego que se diera a conocer que en algunos países de Medio Oriente se censurará la escena para la exhibición de la película; en otros incluso se planea cancelarla.

Bueno, si vas ir a Demon Slayer: To The Swordsmith Village te diremos si podrás ver (o no), esta escena en el cine.

Mitsuri en Demon Slayer (Ufotable)

¿Demon Slayer llegará sin censura a México?

La película de Demon Slayer ya tuvo su premiere en México el pasado 4 de marzo de 2023; quienes la vieron confirman que no cuenta con censura .

La escena de la película de Demon Slayer que está causando revuelo, es una donde se puede ver a Mitsuri Kanroji desnuda tomando un baño en las aguas termales.

Esta secuencia de apenas unos segundos, muestra a Mitsuri Kanroji en primer plano tanto de espalda, como de frente, siendo esta última parte la que más ha llamado la atención.

Fue esto lo que autoridades de Medio Oriente solicitaron se eliminara. Curiosamente la escena ya se había filtrado en internet desde el estreno en cines de Japón.

Mitsuri Kanroji en Demon Slayer: La Película (Especial)

Había dudas si Demon Slayer adaptaría la escena de Mitsuri Kanroji en las aguas termales

Desde el anuncio de la tercera temporada y la realización de la película de Demon Slayer, muchos se preguntaban si se adaptaría la escena de Mitsuri Kanroji bañándose.

Se pensaba que Demon Slayer tendría el mismo destino que animes como Bleach, donde escenas similares que aparecen en el manga, fueron eliminadas o censuradas en el anime.

Más aún tras las críticas por mostrar el cuerpo adulto de Nezuko en la Temporada 2; sin embargo, la gente de Ufotable no hizo caso de señalamientos y adaptó tal cual la obra de Koyoharu Gotouge.

No obstante, se hicieron varios cambios, pues el manga es más explícito, mostrando el cuerpo completo de Mitsuri Kanroji tanto de frente, como de espalda.

Mitsuri Kanroji en Demon Slayer (Especial)