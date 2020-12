VIDEO: Lanzan primer trailer de 'Loki', la serie de Disney+

La serie seguirá con la historia de Loki después de los eventos de Avengers: Endgame

En el marco del día de los inversionistas de 'The Walt Disney Company', el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, presentó el primer tráiler de la serie Loki, la cuál seguirá las aventuras del Príncipe de Asgard.

Tom Hiddleston vuelve a interpretar al famoso villano asgardiano Loki y estará acompañado de Owen Wilson y Gugu Mbatha-Raw , pero se desconoce qué personajes interpretarán ambos actores.

El tráiler de Loki recuerda muestra que el personaje interpretado por Tom Hiddleston se encuentra con vida tras los eventos ocurridos en 'Avengers: Endgame'; donde 'Los Vengadores', al intentar recuperar la Gema del Espacio en la Batalla de Nueva York , provocan la huida del villano y escapa de su muerte en el futuro.

Después de sobrevivir a su fatídico destino, Loki cae en manos de la 'Time Variance Authority' (TVA), organismo encargado de proteger el tiempo de anomalías. Al escapar de la muerte, Loki se vuelve una irregularidad temporal.

La serie de Loki conectará con WandaVision y Dr. Strange and the Multiverse of Madness

La historia de Loki conectará con la serie 'WandaVision', así como con la cinta ' Doctor Strange in the Multiverse of Madness '. Además, los productores de la serie anunciaron la inclusión de Sera, el primer personaje transgénero del MCU, el cual fue creado por Kieron Gillen, Marguerite Bennett y Phil Jiménez.

El estreno de la serie Loki está previsto para el año 2021, y se emitirá de manera exclusiva a través de la plataforma digital de contenidos de los estudios Disney.