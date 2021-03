Mitzy también tendrá su bioserie

El diseñador de modas, Mitzy, llevará su vida a la televisión peor también la plasmará en un libro.

El diseñador que ha vestido y desvestido a varios famosos llevará su vida a la televisión. De acuerdo con el programa de espectáculos De Primera Mano, Mitzy tendrá su bioserie, incluso planea plasmar sus 50 años de trayectoria en un libro autobiográfico.

Recientemente Mitzy, el diseñador de modas internacional viajó a Los Ángeles para ceder los derechos de su vida, la cual será retratada en serie, película y un libro .

Aunque se desconoce la trama que tendrá la bioserie, se espera que Mitzy cuente cómo tiene todo después de no haber tenido nada así como abra su corazón sobre sus viejas adicciones y, por qué no, revele uno que otro secreto de las celebridades que ha vestido. Cabe mencionar que aún no hay fecha de lanzamiento .

¿Quién es Mitzy?

Jorge García Cárdenas, mejor conocido como Mitzy, nació en el estado de Michoacán. Debido a que sus padres eran de bajísimos recursos, a la edad de 14 años decidió irse a vivir a la Ciudad de México con unas amistades que lo hicieron sentir como “un arrimado”, por lo que pronto cambió esa casa por la calle.

Ahí comenzó su infierno, tras ser sido abusado sexualmente cayó en el mundo del alcohol y las drogas. Probó cocaína y crack, estuvo a punto de volverse loco pero en su camino se encontró con Francis, quien lo adentró al mundo del diseño de moda.

Desde los 15 años Mitzy diseña vestidos , recuerda perfectamente que Thalía fue su salvación de esa oscuridad y es que la cantante le presentó a su hermana Fede, quien lo animó a convertirse en el cristianismo, religión que lo alejó de la drogadicción.

Con 65 años de edad, Mitzy ha vestido a grandes personalidades, entre ellas, María Felix, Isabel Pantoja, Verónica Castro, Niurka, Rocío Durcal y a la misma Thalía, internacionalmente sus creaciones han cautivado a Lady Gaga, Angelina Jolie, Catherine Zeta Jones y Halle Berry, entre otras.