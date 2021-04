The CW liberó por fin la primera imagen oficial del live-action de 'Las Chicas Superpoderosas'.

Luego que se filtraran algunas fotos de la filmación del live-action de 'Las Chicas Superpoderosas' (también conocido como 'Powerpuff'), el canal CW liberó la primera imagen oficial de la serie, donde podemos ver mejor el aspecto de las tres hermanas protagonistas.

El promocional presenta un aspecto diferente de 'Las Chicas Superpoderosas', si se compara con el de la filtración, pues Bellota (Yana Perrault) tiene el pelo corto, Burbuja (Dove Cameron) no cuenta con sus características coletas, y claro, Bombón (Chloe Bennet) ya porta su moño.

De momento no hay fecha de estreno para esta versión, de hecho apenas se está trabajando en un piloto; no obstante, todo indica que hay grandes posibilidades de tener una temporada completa, pues de lo contrario no se lanzaría material relacionado al show.

Las Chicas Superpoderosas CW

'Las Chicas Superpoderosas' no portarán sus trajes clásicos

Las imágenes filtradas de 'Las Chicas Superpoderosas' causaron mucha conmoción en redes sociales, entre otras cosas, por el hecho de que las actrices portaran los trajes clásicos de Bombón, Burbuja y Bellota, muchos fans opinaron que no se veían muy bien.

Se pensó que 'Las Chicas Superpoderosas' usarían dichos uniformes en toda la serie; sin embargo, las fotos mostradas correspondían a una secuencia de flashback, es decir, sólo fue una escena recurrente que no tiene referente con el tono general del show.

AZUCAR ✨ FLORES💐 Y MUCHOS COLORES 🌈



Primer vistazo al live action de las chicas super poderosas que prepara The CW llamado #Powerpuff



Tenemos a Dove Cameron (Burbuja), Chloe Bennet (Bombón) y a Yana Perrault (Bellota)



Son hermosaaaas 🤩🤩#powerpuffgirls pic.twitter.com/syRi8saphp — Sergio Ospitia⚡🎬🍿 (@sergioospitia) — Sergio Ospitia⚡🎬🍿 (@sergioospitia) April 7, 2021

Los trajes serán desechados de sus nuevas aventuras, ya que se le quiere dar un tono más "adulto" al la franquicia; pero sin perder el humor que caracterizaba a la animación origina de los 90.

Además de las hermanas, el primer episodio presentará a Donald Faison como el Profesor Utonio, Nicholas Podany como Mojo Jojo y Robyn Lively como la Señorita Bellum. De aprobarse la temporada completa, se espera tener a más personajes clásicos como Él, Sedusa, Princesa, el Alcalde y la Banda Gangrena.

Con información de Variety.