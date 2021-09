A principios del mes de septiembre, Kunno causo gran polémica por vender saludos en la plataforma HolaFan! Usuarios reclamaron que el costo era muy alto, ya que cobraba cerca de mil 200 pesos por video.

Tras dejar las redes sociales y aparecer sólo unos días después, el tiktoker realizó su debut como actor en el programa ‘Como dice el dicho’.

El influencer también conocido como 'papikunno' sorprendió a sus seguidores al aparecer en la emisión del 25 de septiembre del programa de Televisa. El famoso utilizó sus Instagram Stories para mostrar su emoción por participar en el capítulo llamado “Es mejor un buen arrepentimiento que un mal consentimiento".

"Juro que quiero llora de lo feliz y orgulloso que estoy de mí y de a donde he llegado. Muchas personas no saben por lo que he pasado y de verdad me ha costado, pero aquí sigo brillando”

Kunno