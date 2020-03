Chris Martin ofreció un mini concierto desde la comodidad de su casa para entretener a quienes están en cuarentena por el Covid-19

Chris Martin, vocalista de Coldplay, ofreció un concierto online vía Instagram para ayudar a sobrellevar la cuarentena impuesta como medida preventiva para evitar contagios del coronavirus, la pandemia que ha azotado con fuerza a varios países europeos y a Estados Unidos.

Entre las campañas que se han vuelto tendencia en redes sociales para la cuarentena impuesta en países europeos está el # YoMeQuedoenCasa , iniciativa a la que se han sumado artistas como Juanes y Alejandro Sanz quienes han deleitado a sus seguidores con conciertos a través de videos en vivo.

Ante esto, Chris Martin decidió hacer lo mismo con una sesión vía streaming y así evitar que la gente salga de sus casas y que sean contagiados por el Covid-19. El pequeño show que el líder de Coldplay ofreció a sus seguidores en donde interpretó varios temas a petición de la audiencia con ayuda de un piano y su guitarra.

Chris Martin interpretó varios de los éxitos de Coldplay para ayudar a sobrellevar la cuarentena

Algunos de los temas que el cantante inglés interpretó fueron ‘A Sky Full of Stars’, Hymn for the Weekend’, ‘Clocks’, ‘Viva la Vida’ y ‘Green Eyes’. Al mini concierto que ofreció el vocalista de Coldplay se sumaron alrededor de 60 mil espectadores de todo el mundo.

Asimismo, entre algunas de las pausas que Martin realizaba entre sus canciones, contaba anécdotas para entretener a su público virtual además de mandar saludos a diferentes partes del mundo, incluidos países de Latinoamérica a quienes dedicó algunas palabras en Español.

Chris Martin comentó entre uno de los interludios que sus compañeros no pudieron estar presentes por que cada uno se encuentra en diferentes partes cumpliendo con la cuarentena impuesta.