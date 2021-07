El youtuber Gabriel Montiel, mejor conocido como ‘Werevertumorro’ o ‘Gaborever’, hizo un par de publicaciones en redes sociales que han generado preocupación entre sus seguidores, pues ha dejado entrever que podría estar enfermo de Covid-19.

Todo comenzó la tarde del jueves 23 de abril, cuando en lugar de hacer algún comentario sobre videojuegos, como suele hacerlo a todas horas en su cuenta de Twitter, expresó que no se se sentía muy bien.

“Tan mal me siento que no he jugado una sola partida de nada”.

@werevertumorro.