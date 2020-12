Shawn Mendes admite que olvidó que Sam Smith se identifica como una persona no binaria.

Aunque han pasado varios meses desde que Sam Smith anunciara que se identifica como una persona no binaria, son pocos lo que saben que no le gusta ser llamado como “él” , por lo que Shawn Mendes se metió en aprietos cuando en un discurso público le adjudicó el pronombre.

Verás, el momento incómodo tuvo lugar la semana pasada, en el '2020 iHeartRadio Jingle Ball', un concierto navideño que se transmitió vía streaming debido a la pandemia por coronavirus.

Shawn Mendes lo presentó así: “Estoy muy emocionado por presentarles al siguiente artista 'iHeartRadio Jingle Ball'. Su nuevo álbum 'Love Goes' ya está disponible y es absolutamente increíble. Él es de las personas más dulces, amables y divertidas que he conocido . Por favor denle la bienvenida al increíblemente talentoso Sam Smith”.

De inmediato, a través de redes sociales, fans le recordaron que Smith es una persona binaria por lo que se identifica con el pronombre ‘elle’ (they/them en inglés), por lo que no tardó en admitir que lo olvidó.

Sam Smith responde disculpa de Shawn Mendes

“Oh, Sam Smith, te pido una disculpa por referirme a ti como ‘él’”, escribió Shawn Mendes en sus historias de Instagram al darse cuenta de su error. “Fue absolutamente un desliz. No pasará de nuevo”, le prometió, al mismo tiempo que le envió amor y le hizo saber su respeto hacia él así como su admiración sobre todo por su sentido del humor.

Al respecto, sin molestarse, Smith le respondió brevemente:

“Todos estamos aprendiendo juntos. Felices fiesta, todo mi amor” Sam Smith

Sam Smith acepta disculpa de Shawn Mendes @samsmith

Sam Smith pide que lo traten con pronombres neutros

Fue en septiembre de 2019 cuando el cantante Sam Smith pidió que se refieran a él con los pronombres “they” y “them” (ellos o ellas) de manera neutra debido a que se considera una persona no binaria.

"Después de un largo tiempo de estar en guerra con mi género, he decidido aceptarme por quién soy en realidad, por dentro y por fuera" Sam Smith

"Estoy emocionado y me siento privilegiado por estar rodeado de personas que me apoyan en esta decisión, pero estuve muy nervioso porque me preocupa mucho lo que piensan las personas”, escribió en su cuenta de Instagram.