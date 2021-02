Scott Traveling decidió rifar dos carros para apoyar a la compra de tanques de oxígeno para pacientes Covid-19

El youtuber, Scott Traveling se ha hecho viral luego de su noble acción, aplaudida por muchos, pues ha decidido rifar dos autos suyos para comprar tanques de oxígeno y así ayudar a los pacientes que padecen coronavirus.

Desde finales de enero de 2021, Scott Adrián Moreno, mejor conocido por Scott Traveling, había compartido en redes sociales que tuvo la posibilidad de conseguir tanques de oxígeno para aquellas personas que lo necesitan.

Además, expresó su sentir sobre la situación que se vive actualmente en el país a causa de la pandemia que se ha cobrado la vida de más de dos millones de personas en todo el mundo.

En una publicación de su cuenta de Facebook, Scott Traveling manifestó que gastó la mayor parte de su dinero con la compra de los tanques, sin embargo, ante su inquietud de seguir ayudando, detalló que tiene dos autos que rifará para comparar más oxígeno.

“Sé que me van a criticar por las rifas como siempre, pero con críticas no se salvan vidas. Prefiero intentarlo y que me critiquen, que ser diferente con el dolor de las personas que están perdiendo familiares”. Scott Traveling

El youtuber mexicano externó su preocupación por el alza en casos positivos de coronavirus, así como las muertes y puntualizó en que las cosas materiales pueden recuperarse, pero un familiar no.

Por medio de la misma red social, Scott Traveling lanzará la dinámica para comprar los boletos y el proceso de la rifa de sus dos autos, los cuales asegura que recuperará cuando las cosas mejoren.

Scott Traveling se defiende críticas tras apoyar con tanques de oxígeno

En su cuenta de YouTube, Scott Traveling dio su postura sobre las críticas que ha recibido después de anunciar la rifa de autos para apoyar con tanques de oxígeno, no obstante, se defendió argumentando que es una persona que tiene empatía por los demás.

Entre las críticas que obtiene, algunos internautas mencionan que su actuar es para obtener más seguidores y “likes”, así como por negocio, por lo que indicó que la gente siempre “va a criticar”. Aunque otros cientos de usuarios apoyan a Scott Traveling.