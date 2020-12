Sabrina Sabrok y sus abultados labios dejan sin habla a más de uno

Debido a que no pudo transformar su mirada, Sabrina Sabrok recurrió a un especialista que le abultara los labios.

No es ningún secreto, Sabrina Sabrok es una mujer exótica, extravagante, le gustan las cosas grandes sobre todo si forman parte de su cuerpo, basta ver su enorme busto hecho a base de múltiples cirugías estéticas y como si no fuera suficiente ahora posee una boca cuyos labios son algo mas que carnosos.

Recientemente la polémica estrella de cine para adultos se sometió a una nueva cirugía, ahora de labios, los engrandeció de tal modo que sus senos no sobresalieran sobre ellos.

Contrario a recibir críticas, fans de Sabrina Sabrok aplaudieron el cambio asegurando que luce espectacular. “Sos hermosa”, “Sexy”, “Perfección. Amo tus películas”, “Qué labios y qué Lolas”, “Qué bella eres mi amor, esos labios sexys me enloquecen”, “Mándame un beso”, “Una trompita así la desea cualquiera”, “Parecen labios de muñeca Bratz. Te ves increíble”, son algunas de las reacciones a la foto publicada en la cuenta de Instagram de la polémica.

Piden a Sabrina Sabrok no someterse a más cirugías estéticas

A Sabrina Sabrok le molesta la calma, ella prefiere el movimiento y es por ello que goza modificar en repetidas ocasiones la apariencia de su cuerpo. Antes de recurrir a un cirujano que le agrandara los labios, deseaba lucir una mirada felina, por lo que recurrió al programa ‘Botched’ para documentar el cambio; sin embargo, recibió una negativa.

Los especialistas Paul Nassif y Terry Dubrow se negaron a operarle el contorno de los ojos para que luciera como gato según los deseos de Sabrina. Debido a que cuenta con más de 50 cirugías estéticas, su salud corre peligro.

De acuerdo a los doctores del programa de E! Entertainment, Sabrina probablemente no podría parpadear de forma correcta, lo que ocasionaría que sus ojos no se humectaran adecuadamente y le dolieran. Al no poder modificar su mirada, Sabrina optó por operarse los labios.