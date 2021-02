Roberto Palazuelos dio brillantes consejos al elenco de Hoy

Roberto Palazuelos se presentó de invitado en el programa Hoy, de Televisa con el fin de hablar de su nuevo negocio su línea de ropa y accesorios llamada “Papi Palazuelos”, la cual incluye frases personalizadas.

Durante la plática con los conductores del matutino, Roberto Palazuelos reveló que algo que tendrá en especial su nueva línea de ropa son las frases que sus propios fanáticos le crean desde redes sociales, pero eso sí, aclaró que dichas frases no las invento él .

Como parte de la promoción de su nueva línea de ropa, Roberto Palazuelos, lanzó unas tarjetitas con su fotografía y algunas de las frases antes mencionadas, y a su llegada al foro regaló a los conductores.

A Andrea Legarreta le tocó la frase: “si me ves hablando solo, no es que este haciendo el oso, es que solamente hablo con exitosos”, así como ella, Marisol González, Arath de la Torre, Andrea Escalona, Paul Stanley y Martha Figueroa recibieron su “consejo” por parte de Roberto Palazuelos.

Roberto Palazuelos lanza el libro "Alquimia Para El Éxito: Guía Para Emprendedores"

No cabe duda que las frases de Roberto Palazuelos caen en el egocentrismo, pues no es un secreto que “El Diamante Negro” es un hombre con autoestima muy alta, no por nada lanzó su libro “Alquimia para el éxito, guía para emprendedores”, el cual se ha vendido mucho.