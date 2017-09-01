Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, publicó en su canal de YouTube 'Soy Araceli’, el video donde describe todo lo que pasó y sintió antes de entrar a su sesión de fotos para la Revista H para hombres.
En el video se puede observar que cambió de look para posar en la revista y todo el tiempo estuvo nerviosa durante su sesión. Todo pararece indicar que las 5 cirugías que se hizo anteriormente eran para lucir un cuerpo de lujo y vender muchas revistas.
“Estoy muy nerviosa, ‘en que me metí’, no pude ni dormir bien, pero bueno ya estoy lista para mostrar este hermoso y escultural cuerpo que primero dios, se verá espectacular y venderá muchas revistas en septiembre”, comentó Gomita quien sigue dando de que hablar en sus redes sociales.
Aquí te dejamos el video: