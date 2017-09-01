Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como Gomita, publicó en su canal de YouTube 'Soy Araceli’, el video donde describe todo lo que pasó y sintió antes de entrar a su sesión de fotos para la Revista H para hombres.

En el video se puede observar que cambió de look para posar en la revista y todo el tiempo estuvo nerviosa durante su sesión. Todo pararece indicar que las 5 cirugías que se hizo anteriormente eran para lucir un cuerpo de lujo y vender muchas revistas.

“Estoy muy nerviosa, ‘en que me metí’, no pude ni dormir bien, pero bueno ya estoy lista para mostrar este hermoso y escultural cuerpo que primero dios, se verá espectacular y venderá muchas revistas en septiembre”, comentó Gomita quien sigue dando de que hablar en sus redes sociales.

¡H'ros de PUEBLA pónganse abusados! ¡Nos vemos mañana en la #FirmaDeRevistasH de nuestra portada de septiembre, Araceli Ordaz @gomita_oficial! Sábado 26 de agosto de 2017 2:00 pm Plaza Crystal Blvd. Valsequillo 115 Residencial Boulevares Puebla Una publicación compartida de Revista H para hombres (@h_para_hombres) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 3:56 PDT

Aquí te dejamos el video: